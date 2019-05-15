Кирилл Серебренников приступил к работе над экранизацией романа «Петровы в гриппе»

Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» стал одной из главных литературных сенсаций последних лет. Книга екатеринбургского автора была удостоена в прошлом году премии «Национальный бестселлер», литературные критики сравнивают его фантасмагорический стиль с Гоголем, Булгаковым и Мамлеевым.

Главные герои - ничем не примечательные автослесарь и библиотекарша по общеупотребительной фамилии Петровы. Но под личиной обыденности скрываются их довольно маниакальные пристрастия и наклонности, только лишь обостренные предновогодним гриппом.

Кирилл Серебренников написал сценарий экранизации этого непростого для кино произведения, находясь под домашним арестом, из-под которого был отпущен чуть более месяца назад. Сегодняшнее его положение позволяет ему приступить к полноценному подготовительному процессу и съемкам.

«Петровы в гриппе» будут сняты в совместном производстве России, Франции и Швейцарии. Инициатором проекта стали российский продюсер Илья Стюарт и его компания Hype Film - две предыдущие киноработы Серебренникова – «Ученик» и «Лето» - были сделаны именно в этой компании. Премьеры обоих фильмов состоялись на Каннском кинофестивале. Права на прокат «Лета» приобрели более чем 35 стран мира, отсюда и значительный международный интерес к новой работе.

Илья Стюарт: «Петровы в гриппе» – это история о наших каждодневных сражениях с судьбой и о том, как мы утопаем в них. Наш фильм, прежде всего, будет о том, как обыденные дела могут вдруг обернуться неожиданной стороной, а поездка на городском автобусе оказаться началом изумительного приключения. Мы счастливы, что проект возглавил Кирилл Серебренников. Кто как не он, обладатель уникального художественного видения, сможет воплотить невероятные события романа на экране».

Актерский состав фильма пока не разглашается, но в фильме снимутся главные звезды российского театра и кино.