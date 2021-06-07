Обама и бормотограф, домашняя заготовка для женевского саммита, "Вином и злобой упоенны идут убийцы потаенны", сила зубов Чубайса, голодающие участники ПМЭФ и властный гермафродит

Тик-токер Даня Милохин. Фото: forumspb2021.tassphoto.com

Разоблачения бывшего ЦРУшника, а ныне российского жителя Эдварда Сноудена, рассказавшего в 2013 г., как президент Обама подслушивает фрау канцлерин Меркель, тогдашнего главу МИД ФРГ Штайнмайера и других важных европейских политиков, и тогда не потрясли общественность, и сегодня ( а на днях история с любопытным Обамой была дополнена новыми занимательными деталями) ее не слишком взволновали. Дело житейское, как же не подслушивать.

Такая спокойная реакция (даже подслушиваемые отнеслись к этому хладнокровно) могла быть связана с тем, что у Обамы дело пошло по сценарию, описанному Н. Н. Носовым в повести о Незнайке и его друзьях. Инноватор Шпунтик изготовил для писателя Смекайло бормотограф, записывающий разговоры. Смекайло объяснял: "Писатель без такого прибора — как без рук. Я могу поставить бормотограф в любой квартире, и он запишет все, о чём говорят. Мне останется только переписать — вот вам повесть или даже роман". Может быть, он даже рассчитывал стать нобелевским лауреатом.

Однако, все пошло не так: "Я даже сам не ожидал. Оказывается, ни о чём не говорят, а просто хохочут без всякой причины, кричат петухом, лают по-собачьи, хрюкают, мяукают". Вероятно, Меркель и ее партайгеноссен, зная о прослушке, тоже хрюкали и мяукали на микрофон, чем сильно злили хитроумного Обаму, ибо из хрюкания особо ценной информации не извлечешь.

Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: REUTERS

Вице-президент при Обаме Байден, доросший теперь до президента, еще в прошлом году полюбил делать оммаж неграм, опускаясь на одно колено и принося тем самым вассальную клятву на верность. Привычка оказалась столь сильна, что и на днях, посещая базу ВВС в Ленгли-Юстис (Вирджиния) президент США механически стал делать оммаж самолетам и пилотам. Не будучи готовыми к такой чести, военные летчики быстро заслонили коленопреклоненного Байдена от посторонних взоров, и церемония была смазана.

Тут есть над чем подумать протокольному отделу Кремля, чтобы В. В. Путин не растерялся, если на предстоящей встрече в Женеве его державный брат бухнется перед ним на колени. На такой случай я бы предложил иметь про запас игрушечный (для безопасности) меч, которым следует символически ударить Байдена по плечу, производя его в рыцари революции.

Что до белорусских рыцарей революции, несущих службу в дворцовой страже А. Г. Лукашенко, то оппозиция, ничуть не павшая духом после того, как Р. Д. Протасевич предался живописному покаянию, решила сделать рыцарей объектом новой операции. Бывший преданный соратник белорусского президента В. В. Цепкало, ныне полностью разочаровавшийся в нем и скрывшийся на Украину, развернул там сбор денег на подкуп лукашенкиной стражи:

"У нас за три или четыре рабочих дня около 100 тыс. евро собрано было, но это пока усилиями самих белорусов, на этой неделе мы начинаем сбор среди стран ЕС, США". Всего рассчитывается собрать 11 млн. евро, чтобы "Осуществить его задержание и арест, что вполне по силам тем сотрудникам его охраны, которые находятся вокруг него". Цепкало особо подчеркнул, что "Это является абсолютно легальным инструментом в отсутствие легитимности Лукашенко".

Легальный инструмент хорошо известен. В 1647 г. Карл I за 400 тыс. ф. ст. был передан в руки Кромвеля, отсюда стишок: "Шотландец клятву преступил, за грош он короля сгубил". В России же про апоплексический удар, организованный в 1801 г., есть даже большой стих:

"Врата отверсты в тьме ночной

Рукой предательства наемной...

О стыд! о ужас наших дней!

Как звери, вторглись янычары!..

Падут бесславные удары...

Погиб увенчанный злодей".

Цепкало очень бодрый, правда, Протасевич был бодр не менее.

А. Б. Чубайс тоже бодр, но, как всегда, в сугубо созидательном смысле. Выступая на ПМЭФ, он победительно заявил: "Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода. Это фантастическое преимущество, надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении".

Уже довольно давно принадлежащий А. Б. Чубайсу кобель-кавказец вцепился зубами в проволочную сетку, ограждающую вольер, и сломал клыки, но у реформатора зубы оказались гораздо крепче. Он вцеплялся зубами в приватизацию, в электрификацию, в нанотехнологии, в ветряки и солнечные панели -- и всюду немедленно продвигался. Нет основания сомневаться в том, что и с экспортом водорода – да хоть бы и сероводорода – он стяжает столь же убедительный триумф.

Анатолий Чубайс. Фото: forumspb2021.tassphoto.com

Правда, наибольший интерес вызвали не живительные силы водорода и даже не зубы Чубайса, а события, происходившие, как теперь принято говорить, на полях форума. К. А. Собчак отметила людоедские цены общепита: "Буфет <обнаглел> примерно так же, как и весь форум. Поесть теперь можно только за 3800 за место (этакий «шведский стул»). То есть садишься за столик, заказал просто зеленый чай, а с тебя все равно 3800 с рыла как с куста". Положение усугублялось тем, что взять с собой, по-шахтерски говоря, "тормозок" было невозможно – охрана не пропускала даже с краюшкой хлеба.

Впрочем, тороватые хозяева могли бы резонно заметить недовольным: "Вы что, сюда жрать приехали?". Вспомнив, что не хлебом единым жив человек, граждане с еще большим рвением слушали бы выступления участников натощак.

Тик-токер Милохин на вручении премии "Муз-ТВ" Фото: Иван МАКЕЕВ

Например, внимали бы молодежному лицу форума (официальное именование) тик-токеру Д. В. Милохину. 19-летний гермафродит рассказал, как по приютам он с детства скитался, не имея родного угла, но затем благодаря тик-току приобрел огромное влияние и богатство. После чего велел аудитории: "Теперь ложимся на землю! Блин, это круто!". Зачарованная Д. В. Милохиным публика покорно исполнила его приказание, смешались в кучу кони, люди, включая и подоспевшую к тому времени К. А. Собчак.

Зачарованная Д. В. Милохиным публика покорно исполнила его приказание. Фото: forumspb2021.tassphoto.com

Насладившись произведенным эффектом, властный тик-токер объявил, что «пойдет пописать», и покинул лекционную залу. Справив нужду, он констатировал: "Не жалею на самом деле. Я думал, здесь серьезные люди, а они врут, что они серьезные. Они в пиджачках, в галстуках. На самом деле там молодые веселые люди".

Пожилым участникам ПМЭФ было лестно это слышать. Не зря ездили!

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