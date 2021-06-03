Чубайс: Россия сохранит статус великой энергодержавы с помощью экспорта водорода Фото: Михаил ФРОЛОВ

РФ в дальнейшем сможет сохранить статус великой энергетической державы благодаря экспорту водорода. Об этом в четверг, 3 июня, заявил спецпредставитель российского президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе Петербургского международного экономического форума.

То, что в нашем государстве можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает РФ по углеводороду. Наша страна может поставить цель сохранения статуса великой энергетической державы и добиться этого с помощью замены экспорта углеводородов на экспорт водорода, - отметил он.

Анатолий Чубайс добавил, что, по мнению многих специалистов, действующая газотранспортная система России способна использовать для транспорта водорода десять процентов пропускных мощностей без глубокой модернизации самой системы.

- Россия имеет такое фантастическое преимущество, о котором мечтать не может никто. Мы должны вцепиться зубами и немедленно продвигаться в данном направлении, - подчеркнул спецпредставитель президента страны.

Как писал сайт kp.ru, ранее Анатолий Чубайс перечислил три глобальных геополитических события, которые необратимо изменили карту мира.