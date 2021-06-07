Росгосцирк подарил праздник детям сельских территорий

Каждый получил заряд положительных эмоций. Фото предоставлено пресс службой Росгосцирка

Федеральный социальный проект «Цирк детям села» стартовал во всех регионах страны. Акция приурочена ко Дню защиты детей. Артисты Российской государственной цирковой компании отправились в отдалённые и малодоступные районы, чтобы подарить ребятам праздник цирка.

Только за первую неделю июня представления в регионах посмотрели почти 10 тысяч человек. Мероприятия прошли в Омской, Тверской, Ивановской, Кировской, Челябинской, Свердловской и других областях.

Звезды программы «Тайна пирата» подарили праздник детям Свердловской области. Фото предоставлено пресс службой Росгосцирка

«Мы с удовольствием проводим эту акцию, потому что понимаем насколько она нужна, – рассказала зам. генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова. – Дети села имеют гораздо больше забот, чем их сверстники в городе. А мы считаем, что в любом населённом пункте страны детки не должны быть лишены обычных радостей. Надеюсь, что положительные эмоции, которые ребята получили сегодня, сохранятся на протяжении долгого времени».

Артисты Нижнетагильского цирка отправились с представлением в село Петрокаменское Свердловской области. На импровизированном манеже для ребят выступили клоуны, эквилибристы, дрессировщики и всеми любимые цирковые животные – обезьянки, леопард и крокодилы.

А в парке города Заречного Свердловской области участники детских цирковых студий провели мастер-классы и приоткрыли сверстникам секреты циркового искусства. Организатором праздника выступил Екатеринбургский цирк.

Ребят порадовали номера с дрессированными животными. Фото предоставлено пресс службой Росгосцирка

«Мы пригласили на праздник детей из 5 сёл этого городского округа, - рассказала директор цирка Тамара Бортникова. – Здесь более тысячи человек. Также мы подготовили подарки в виде пригласительных билетов на представления в нашем цирке, чтобы те, кто не смог увидеть сегодняшний праздник, приехали и посмотрели шоу в цирке».

Выездные мероприятия в рамках программы «Цирк детям села» будут продолжаться в течение всего лета. В финале программы артисты пригласят ребят на новогодние ёлки в цирк.