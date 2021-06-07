Google сначала определил самый отвратительный язык в мире, а затем извинился за это перед его носителями

В компании отреагировали очень оперативно: заявили, что исправили ситуацию и признали, что результаты по запросу являлись некорректными Фото: REUTERS

Руководство компании Google принесло извинения людям, говорящим на языке каннада, большинство из которых проживает в индийском штате Карнатака. Всего же по оценкам экспертов на каннаде разговаривает около 40 миллионов человек.

По неизвестным причинам поисковая система Google в ответ на запрос «самый отвратительный язык в мире» выдавала результат «каннада», сообщает NY Times.

Такое положение вещей не устроило власти штата Карнатака в Индии, в котором проживает подавляющее большинство носителей этого языка.

Министр по вопросам языка, культуры и лесного хозяйства штата Арвинд Лимбавали написал в Twitter, что каннада – один из старейших языков Индии, имеющий уникальную культуру и потребовал от Google извинений.

В компании отреагировали очень оперативно: заявили, что исправили ситуацию и признали, что результаты по запросу являлись некорректными.

Впрочем, один из пользователей Twitter отметил, что теперь каннада попадает под запрос Google «самый уродливый язык на юге Индии».

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