Google призналась в незаконном сборе данных о местоположении пользователей

В компании Google признались в незаконном сборе данных о местоположении людей Фото: REUTERS

Сотрудники Google признались в том, что компания незаконно собирает данные о местоположении пользователей. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на материалы судебного процесса.

В 2020 году генпрокуратура штата Аризона подала иск против Google, обвинив корпорацию в незаконном сборе данных. В частности, компания продолжала получать информацию о геолокации людей, даже если эта функция в телефоне была отключена. Также Google заставлял производителей гаджетов скрывать от пользователей настойки конфиденциальности.

Для определения местоположения компания использует различные сервисы, включая Wi-Fi и несвязанные с Google приложения.

- Возможно, именно так Apple нас одолеет, — посетовал один из сотрудников компании, предположив, что Apple позволяет людям пользоваться приложениями на основе определения местоположения без указания сведений.

В 2018 году правозащитники обвинили видеоплатформу YouTube (дочернюю компанию интернет-гиганта Google) в незаконном сборе сведений о детях, не достигших 13-летнего возраста. Отмечается, что YouTube собирает через подписчиков своих каналов информацию, узнавая интересы людей и предлагая соответствующую рекламу. Правозащитники призывали оштрафовать Google на сумму как минимум в 41 млн долларов.