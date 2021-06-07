Константин Цзю: «Я Хабиба прекрасно понимаю, я тоже обещал маме не драться»

Несмотря на то, что Цзю боксёр, бои по правилам смешанных единоборств вызвали у него бурный интерес Фото: Иван ВИСЛОВ

Прославленный российский боксёр Константин Цзю стал специальным гостем на чемпионате России по смешанным единоборствам, который проходил в Кемерово. Несмотря на то, что Цзю боксёр, бои по правилам смешанных единоборств вызвали у него бурный интерес. В перерыве между боями абсолютный чемпион нашёл время поговорить с журналистами, в интервью которым он рассказал:

— о развитии ММА в России

— будущей промоутерской деятельности

— почему больше никогда не выйдет на ринг

— и отношении к фриковым боям

— Ваши впечатление о чемпионате и Кузбасской земле

— О гостеприимстве даже не нужно говорить. Это всегда было, и всегда будет. По-другому тут просто не умеют. Все бойцы приехали, чтобы выигрывать. Не было возможности смотреть всё, но некоторые бои мне были интересны. Вчера чемпион Мира проиграл нокаутом. Это показывает красоту и непредсказуемость этого вида спорта. Если ты не готов, ты проиграешь.

— ММА наступает на пятки боксу. Недавно ММА получила официальный статус в России и признала женские бои. Что зрелищней, женский бокс или женский ММА?

— Не зрелищно и то, и другое. Я противник женских единоборств. Я просто знаю, что такое больно. Это часть моей жизни. Ощущение боли это нормальное явление. Да, наступает на пятки, но всё ещё наступает на пятки.

— Что скажете о боксёрской школе? Если парень с боксёрской базой, насколько легче ему будет в ММА?

— Техника нанесения ударов намного сложнее, чем техника борьбы. Хотя, опять же, мне сложно сравнивать, я никогда не боролся, не знаю техническую сторону этого вида спорта. Знаю одну вещь, достижение любой цели — это огромная работа.

— В борьбе сложнее выйти на уровень Мастера спорта, чем в боксе?

— В моё время, чтобы стать Мастером спорта СССР, нужно было выиграть первенство Советского Союза. Это какой уровень?

— Если сравнивать чемпионаты России по боксу и ММА, как вы оцените уровень спортсменов?

— Меня не пригласили на финал чемпионата России по боксу. Вообще на чемпионаты России не приглашали. Я им не нужен.

— Вы планируете создавать промоутерскую компанию. Есть ли боксёры, с которыми вы хотели бы поработать?

— Я готов работать со всеми боксёрами. Под контрактом или без. Я просто должен понять формат, как это будет выстраиваться. Мне есть чем заняться в жизни. Много дел, которые я реализовываю. Всю жизнь выстраиваю в приоритетном направлении, что мне интересно и что выгодно. Если эти две вещи совпадают, это в приоритете. Если я увижу, что это на втором плане, я поставлю это на второй план.

— Тима планируете взять под своё крыло?

— Он всегда рядышком.

— Как промоутер?

— У него есть хорошая команда. Если бой будет в России, в любом случае я здесь нужен. Его команда знает, как работает бизнес там. Но Россия —особенная страна, тут всё по-другому. Подписанные договора не обязуют тебя исполнять обязательства. А я умею тут работать.

— Сейчас много боксёров прошлых лет боксируют. Вам предлагали что-то такое?

— Со мной говорили на эту тему, конкретики не было. Но если бы мне предложат даже 10-20 миллионов долларов, то я откажусь. Моё слово имеет значение для меня. Много лет назад я обещал своей маме не выступать.

— То есть Хабиба понимаете?

— Я Хабиба прекрасно понимаю. Он молодой мужик, не до конца реализация себя прошла, но обещание мамы… У него борьба внутри происходит. Я маму свою не буду уговаривать. Она прожила со мной, смотря, как я выступаю, теперь смотрит, как выступает внук. Ей хватает нервов. А зачем мне это надо?

— Деньги.

— Я был дорогой, но деньги никогда не стояли в приоритете. Второе, дал слово — держи. У меня есть маленькие дети. Заняться этим, значит обрезать себя от детей. Маленькие дети хотят видеть папу. Я не помню взросление своих старших детей. А сейчас я не хочу упускать этот момент.

— Что можете посоветовать ребятам, чтоб они после любителей перестроились в профессионалы?

— Не после любителей. Я был продаваемый с 11-12 лет. На мои бои ходили смотреть. Выступая для себя, ты выступаешь для зрителей. Нужно быть продаваемым.

— Как не потерять себя в продаваемости?

— Я не делал бы никакие интервью или встречи, если это мешает выиграть чемпионат. Приоритет — выступление. Если ты не можешь выступать, ты никто.

— Буквально завтра состоится бой Майвезера и блогера Логана Пола. Как вы смотрите на эти бои?

— Так хочется материться. Полный бред. Я не сматерился, заметили? Для меня это не бой.

— Джиган и Емельяненко выбирают бокс, чтоб провести бой. Вас это задевает?

— Это чистый вид спорта. Саша не в лучшей форме. У Джигана была одна тренировка со мной. Он ещё не дышит. Не готов ещё к работе. Конечно, у Емельяненко больше шансов. Но у Джигана есть характер. В боксе зевать нельзя совсем. Нокауты летят, выключается свет.