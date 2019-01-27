В последнем бою Федора Емельяненко в карьере зал в США был за Федора, но против России

Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. Поединок завершился уже в первом раунде сокрушительным нокаутом от американского бойца. Емельяненко не успел примериться к своему сопернику, как Бейдер своим сокрушительным ударом левой сбоку отправил соперника на канвас. Тут же в голову Емельяненко прилетел добивающий с правой, и рефери остановил поединок.

Это поражение стало шестым в карьере Емельяненко, а сам бой, с большой вероятностью, последним.

Ставки подтвердились

Емельяненко был "андердогом" в финальном бою, многие эксперты и букмекеры ставили на победу Бейдера. В Лос-Анджелес прибыла большая армия болельщиков Федора. В его команду вошли дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные, актер кино Павел Деревянко, Председатель Правления Национального Антинаркотического Союза Никита Лушников и много кто еще. Все они прибыли в США заранее и везде сопровождали "Последнего императора".

В углу Емельяненко постоянно находились голландский тренер спортсмена Питер Тайссе и сербский кикбоксер Желько Мийич. Это были не простые болельщики. А, помимо этого, в США приехали и самые обыкновенные фанаты. Многие из них пришли на бой в фирменном свитере Емельяненко, а кто-то, как знаменитая фанатка Кайли еще и в папахе.

Все они были в этот вечер на арене "Форум". Емельяненко получил невероятную ментальную поддержку, но молодость и физическая готовность Бейдера оказались выше.

Федор Емельяненко перед началом поединка за титул чемпиона гран-при турнира по смешанным единоборствам Bellator 214 в тяжелом весе. Фото ТАСС

Готовился в комфорте

Емельяненко отдыхал большую часть дня и выехал на арену за три часа до боя в компании своей большой командой.

Организаторы предоставили команде Емельяненко большую отдельную раздевалку. Пожалуй, она даже напоминала апартаменты. Естественно, внутри команда Федора обновила обстановку, добавив необходимые для создания настроя атрибуты. В раздевалке с ним до самого выхода находились Тайссе, Мийич и Лушников. Федор спокойно готовился к поединку, не отвлекался на проходящие бои. Выходя на арену, Емельяненко также был спокоен. А вот его тренер – Тайссе – в разговоре с КП отмечал, что Федор немного волновался.

"Все-таки, он спортсмен. Это самый обычный мандраж", - отмечал Тайссе. Так что в этот вечер нервничал не только Бейдер, сражавшийся в легендой, но и сама легенда.

Федор Емельяненко во время поединка. Фото ТАСС

Арена была за Федора, но против России

В 17-тысячном зале собралось много селебрити. В первую очередь, это известные бойцы Чак Лиделл, Дэн Хендерсон, Лиото Мачида, Кунг Ли и другие. Были и звезды шоу-бизнеса – Xzibit, актеры Крис Пратт и Аарон Пол, и многие другие.

Собравшиеся на арене больше поддерживали Федора до поединка. Бейдера же встретили единичными хлопками рук. Однако все переменилось, когда спортсмены вышли в октагон. Гимн России зрители встретили оглушительным свистом. А вот американский, сделанный со всеми атрибутами шоу – с салютом, военными, знаменем, национальным флагом - все слушали с полной гордостью в душе.

Хоть Федор и выглядел внешне спокойным, но внутренне наверняка сильно волновался. Так и осталось непонятным, почему в начале поединка Емельяненко стушевался и выглядел зажатым. Но, наверняка, атмосфера в зале могла на него повлиять. Иначе как объяснить то, что подготовленный к бою человек пропускает коронный удар своего соперника в самом начале поединка?

Тренер ушел, карьера завершена

Емельяненко не получил серьезных травм в поединке с Бейдером. После боя ему наложили девять швов над левой бровью – результат рассечения. Но помощь медиков россиянину не понадобилась. После поединка Емельяненко отказался общаться с прессой и поехал с командой ужинать в один из уединенных ресторанов.

По возвращении спортсмена в отель, тренер спортсмена Питер Тайссе сообщил, что Емельяненко скорее всего завершит карьеру. Более того, Тайссе рассказал, что больше не будет работать с Федором.

"Федор заболел за неделю до завершения сборов в Голландии. К тому же, у него накопились травмы. У него повреждено плечо и травмировано колено. Он, скорее всего, завершит карьеру", - сказал Тайссе.

Американский боец Райан Бейдер во время пресс-конференции по итогам поединка. Фото ТАСС

Что дальше

У Емельяненко остается не так много вариантов для продолжения карьеры. Его контракт с Bellator завершен. Теперь он может подписаться новый контракт, о котором пока речи не идет, либо перейти в другую организацию, где будут неплохо платить. Что касается Bellator, то президент промоушена Скотт Кокер уже рассказал "КП", что хотел бы организовать прощальный бой Последнего императора в России.

Ну, а если серьезно, то наиболее вероятным ходом Емельяненко видится завершение карьеры. Он не стал общаться с прессой после боя, поэтому пока даже его потенциальное решение не известно никому. Возможно, даже ему самому.

Хотя все бойцы и промоутеры в один голос рекомендуют ему завершать карьеру со словами: "Он уже все доказал".

Ждем решения "Последнего императора".

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