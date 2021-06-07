Оригинальный сериал Одноклассников «Пять с плюсом» посмотрели 9 млн зрителей

В Одноклассниках завершился показ первого собственного сериала соцсети. Суммарно «Пять с плюсом» посмотрели 9 миллионов зрителей из России и других стран мира.

В Одноклассниках завершился показ первого собственного сериала соцсети. Суммарно «Пять с плюсом» посмотрели 9 миллионов зрителей из России и других стран мира.

25 марта к своему 15-ти летию Одноклассники выпустили первый оригинальный сериал «Пять с плюсом». В нем рассказывается про взаимоотношения людей, которые живут вместе под одной крышей и ежедневно сталкиваются с различными любовными, бытовыми и жизненными ситуациями. На протяжении всего сериала герои учатся брать ответственность за свои решения и поступки, а также приобретают новых друзей. Главные роли в сериале исполнили Артем Цуканов, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Ендальцев, Юлия Франц и Артем Ешкин.

За время показа сериал суммарно собрал более 59 млн просмотров от 9 млн зрителей. Больше всего «классов» и других реакций собрали первая, вторая и седьмая серии. Примечательно, что у зрителей сериала его первый эпизод вошел в топ-5 среди всех популярных видео, которые они смотрели в ОК с 25 марта по 1 июня.

Благодаря разнообразной аудитории Одноклассников сериал привлек внимание людей разного возраста и интересов. Чаще всего его смотрели пользователи 35-44 лет. Также сериал вызвал интерес и у более старшего поколения от 55 до 69 лет, а также людей 25-34 лет. Смотрение сериала отражает текущий тренд на мобильное потребление контента: 87% зрителей смотрели «Пять с плюсом» через приложение ОК на iOS и Android, и 13% — с компьютера.

Активнее всего «Пять с плюсом» смотрели жители России, Беларуси, Украины, Казахстана и Молдовы. При этом сериал заинтересовал зрителей из разных точек мира — например, Фарерских островов, Новой Зеландии, острова Зеленого Мыса, Чили и Кубы.

ОК составили портрет наиболее активных зрителей сериала. Их основные интересы в соцсети – музыка, игры, юмор, образование и кулинария. Помимо сериалов и фильмов, они смотрят в соцсети музыкальные концерты, юмористические видео, ролики про одежду и аксессуары. Из треков, которые чаще всего слушали зрители сериала в последнее время, в топе – композиции ANIVAR «Украду» и «Любимый человек», песня KAZKA «Плакала» и трек Антиреспект «Тишины хочу».

Интересно, что пик смотрения каждой серии приходился на следующий день после премьеры эпизода, а из актеров, сыгравших главные роли, за время показа сериала пользователи ОК в комментариях и публикациях чаще всего упоминали Лукерью Ильяшенко.

Особое внимание создатели сериала уделили плейлисту, куда вошли композиции современных молодых исполнителей, представителей новой популярной музыки. Над плейлистом работал популярный музыкальный саунд продюсер Сергей Мудрик. Плейлист с саундтреком сериала был опубликован на музыкальной витрине ОК. Чаще всего пользователи соцсети слушали песни Спелфулл «Познакомиться», Шиша «Магнит» и hmyrov «Коллектор».

Марина Краснова, директор видеоплатформы, Mail.ru Group:

– Сериал «Пять с плюсом» получился уникальным продуктом. Это первый сериал от соцсети в России, поэтому многие вещи мы делали впервые. На примере «Пять с плюсом» мы увидели, что уникальный контент интересен пользователям, и планируем дальше дистрибутировать его на другие площадки.

Широкие возможности для взаимодействия с аудиторией позволили нам добиться высокого уровня вовлеченности зрителей, что только подтверждает востребованность такого контента на онлайн-платформах. Уже сейчас мы видим яркий тренд перехода аудитории и создателей профессионального контента в диджитал, в том числе в социальные сети. Этот тренд будет только развиваться, и мы планируем принимать в этом процессе активное участие.