«Формула воды»: начато производство российского мультфильма о мире без пресной воды

Юлиана Слащева, председатель правления киностудии. Фото Василия Вострухина

«Союзмультфильм» запустил в производство новый полнометражный проект. Анимационный фильм получил название «Формула воды», рассказала «Комсомольской правде» на полях Петербургского международного экономического форума Юлиана Слащева, председатель правления киностудии.

«На наш взгляд, это фильм, который будет сразу претендовать на мировые и международные рынки, в том числе потому, что «Формула воды» рассказывает актуальный сюжет о том, как в мире пропала пресная вода, - сообщила Слащева. - И самым ценным становится не золото, ни бриллианты, а просто бутылка дающей жизнь жидкости. В таких ситуациях всегда находится один злодей, который продает воду за огромные деньги. Мир научился жить на сваях, над соленым океаном, люди перемещаются по воздуху, плавают по бесконечному морю. И все борются за выживание, которое связано с пресной водой».

Для создания полностью оригинального сценария «Союзмультфильм» привлек сценаристов мирового уровня, иностранных художников по персонажам, которые работали на лучших анимационных проектах.

«Это дорогой проект. Фильм получил поддержку Фонда кино, мы планируем обращаться еще, а также часть финансирования покроем самостоятельно», - добавила Юлианна Слащева.

Премьера мультфильма ожидается на новогодние праздники 2023 года либо в первом квартале 2023 года.

Кстати

ПРЕМЬЕРЫ 2021 ГОДА

Глава «Союзмультфильма» сообщила «КП» последние подробности о премьерах этого года. Их будет три.

1. Новый «Ну, погоди!»

«Новые серии ближе к концу года. Это будет не продолжение, не римейк, а ребут, то есть известные персонажи будут перенесены в современный мир, в совершенно новые сюжеты. Поменяется и технология создания – это будет красочное 3D», - сказала Слащева.

2. Мультсериал «Крутиксы»

«Мультсериал будет сделан по мотивам детской серии комиксов от компании Bubble - создателей «Майора Грома». Мы верим в историю взаимодействия и кооперации анимации и комикса в мультфильме». – говорит председатель правления «Союзмультфильма».

3. Полнометражный мультфильм «Адъютант Суворова»

«Это приключенческий фильм про историю любви, побед и поражений мальчика, который волею судеб попадает адъютантом в ставку Суворова. И на фоне развития основного сюжета рассказывается история военных побед великого полководца. Мы думаем, что это будет увлекательный и очень полезный фильм для семейной аудитории. Выполненный в технологии 3D, он также будет содержать батальные сцены и даже переход Суворова через Альпы. Задача в том, чтобы дети, посмотрев мультфильм, пришли домой и, заинтересовавшись, захотели прочитать дальше про великого полководца», - рассказала Слащева.

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