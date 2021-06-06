«Третий день форума, а еще никого не арестовали»: самые яркие высказывания ПМЭФ-2021

Закончился Петербургский международный экономический форум. Фото: forumspb2021.tassphoto.com

5 июня 2021 в Северной столице закончился Петербургский международный экономический форум. Сайт KP.ru собрал коллекцию интересных высказываний участников.

Владимир Путин, президент России:

«Это чушь полная! Просто бред, сапоги всмятку! По-другому и сказать не могу. Эту версию (что Россия использует Спутник V, как геополитическое оружие, - Ред.) подбрасывают люди, далекие от политики. Бытует мнение, что это по политическим соображениям формулируются обвинения в адрес России. Я думаю, что такие обвинения выдвигаются ради конкурентной борьбы – рынок вакцин оценивается в 100 миллиардов долларов в год, но я думаю, что на самом деле еще больше».

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Владимир Путин. Фото: forumspb2021.tassphoto.com

Андрей Макаров, депутат Госдумы:

«Запустить инвестиционный цикл можно только при помощи государственных инвестиций. Но нельзя на этом жить постоянно. Если не будет частных инвестиций, это все сойдет на нет. А частных инвестиций не будет, если не будет инвестиционного климата. Первый шаг здесь сделан: третий день форума, а еще никого не арестовали».

Даниил Егоров, глава Федеральной налоговой службы:

«Налоги можно трактовать как дань, а можно - как инвестиции в будущее. Если мы наладим такие коммуникации, чтобы людям было понятно, за что они платят, и им было комфортно платить, и они это делали осознанно, ценность этого действия повысится кратно».

Даниил Егоров. Фото: forumspb2021.tassphoto.com

Антон Силуанов, министр финансов:

«Все говорят: мало денег, мало денег. Денег много. И деньги, кстати говоря, растут. Мы все время говорим о том, что дайте больше, больше. Друзья, дело не в деньгах, а в том, какой результат. С теми деньгами, которые у нас есть, многие другие страны добиваются больших и лучших результатов».

Антон Силуанов. Фото: forumspb2021.tassphoto.com

Алексей Мордашов, владелец «Северстали»: самый богатый человек России по версии Forbes:

«Когда мы слышим дискуссии о жадности предпринимателей, это несколько странно. Все сидящие в этом зале в той или иной степени жадные, хотят больше. Мы хотим, чтобы предприниматели были жадными. Это хорошо - хотеть большего. Если люди в рамках закона хотят большего и делают для этого что-то – это нормально, это хорошо».

Герман Греф, глава Сбера:

«Ключевые проблемы, которые волнуют население, - это их доходы и здоровье. Во время пандемии реальные доходы граждан резко упали. При этом 56% людей хотя бы один раз в прошлом году не смогли купить лекарства из-за их цены».

Другие интересные высказывание с делового завтрака Сбера читайте здесь.

Герман Греф. Фото: forumspb2021.tassphoto.com

Олег Дерипаска, миллиардер, основатель «РУСАЛа»:

«В России на сегодняшний день нет оппозиции, она себя успешно самоподорвала. Мы видим, что в ближайшие три года благодаря всевозможным стимулам нашу страну захлестнет поток дополнительных инвестиций примерно в полтриллиона долларов. И поэтому как когда-то Япония, Китай, Катар мы должны удивить мир, продемонстрировать развитие внутри страны. В России хорошие времена уже настали. Президент, надо отдать ему должное, победил. И теперь вопрос в нас, как двинуться вперед. Ни следователь, ни прокурор этого не могут решить. Только предприниматель».

Что еще сказал Дерипаска о настоящем и будущем российской экономики, читайте здесь.

Олег Дерипаска. Фото: forumspb2021.tassphoto.com

Анастасия Татулова, общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса:

«У нас есть тотальный кризис доверия власти и бизнеса, и из этого исходят очень многие проблемы. Вы на нас плюете и по-отечески нам говорите, как с убогими с нами разговариваете: «Мы знаем, что тебе надо». А мы вас ненавидим. И это плохо для всех. Для нас, для вас, для страны плохо. До тех пор, пока это доверие не будет выстроено, не надо ничего менять. Ни в лучшую сторону, ни в худшую. Остановитесь, не осчастливливайте нас, просто остановитесь».

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