Львица умерла от коронавируса в индийском зоопарке

Это не первый случай гибели больших кошек в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вспышка коронавируса, которая сейчас бушует в Индии - там каждый день заражаются около 100 тысяч человек - добралась и до львов. На днях в зоопарке Ченная от коронавируса умерла 9-летняя львица Нила.

Администрация зоологического парка Ариньяр-Анна сообщила, что гигантская кошка болела бессимптомно, у нее наблюдались только “выделения из носа”. Пробы крови у львов были взяты за несколько дней до этого печального события. Служителей зоопарка насторожило, что львы потеряли аппетит и начали кашлять.

У девяти хищников из 11 (в том числе и у Нилы) диагноз COVID-19 подтвердился. Под вопросом состояние здоровья еще одной беременной самки, у которой тесты брать не решились. Чтобы взять анализ крови у львов их надо обездвижить транквилизатором, ветеринары решили, что эта процедура может нанести вред здоровью будущей мамы и ее котенка.

Больных животных поместили в карантин и лечат антибиотиками. Это не первый случай гибели больших кошек в мире. Не так давно в пакистанском зоопарке от коронавируса умерли два белых тигренка. Положительный тест на ковид “сдали” также львы в одном из зоопарков Испании и в другом индийском городе - Хайдарабаде.