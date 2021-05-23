«Черная плесень» выедает глаза у людей, перенёсших коронавирус в Индии

Мукормикоз или «черная плесень» поражает носоглотку, легкие и глаза у людей, перенесших COVID-19. Фото: REUTERS

Индию, где жертв пандемии не успевают кремировать прямо на улицах (коронавирус в стране зарегистрирован уже у 25 миллионов человек), накрыла новая напасть. Мукормикоз или «черная плесень» поражает носоглотку, легкие и глаза. Причем в основном заболевают люди, только что перенесшие COVID-19.

Стероиды, с помощью которых из организма изгоняют злосчастный вирус, сильно подавляют иммунную систему. В Индии находящиеся в окружающей среде микробы «черной плесени», атакующие ослабленных коронавирусом пациентов, почему-то в основном наносят удар по глазам. Как сообщает британское издание The Daily Star, тысячи людей, едва вылечившись от COVID-19, стали жертвами мукормикоза и потеряли зрение.

Панику среди населения вызвали недавно обнародованные сведения о том, что около 9 тысяч пациентов, которых лечили от COVID-19, были вынуждены удалить один или оба глаза.

Очень большое значение имеет время обращения к врачу. Некоторые пациенты, хотя и испытывали боль в глазах, не спешили сообщить об этом докторам. В итоге приходится прибегать к радикальным мерам.

Доктор Акшай Наир сказал газете «Таймс»: «Если мы не удалим все пораженные бактериями ткани, включая зрачок и веко, инфекция может проникнуть в мозг. И тогда мы уже не сможем спасти человеку жизнь».

Один из пациентов по имени Ванкхед обратился к специалисту лишь через десять дней, после того как почувствовал резь в глазу. Ему пришлось удалить не только правый глаз, но и пазухи носа, чтобы остановить распространение заразы.

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