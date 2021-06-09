Наш ребенок непоседа. Он, похоже, от соседа!

У нас, к сожалению, нет подсказки как оградить от подобных шоу. Но просветить молодые семьи на этот счет считаем своей обязанностью Фото: Shutterstock

В теле-шоу для старушек то и дело мелькает тема ДНК. Провинциальные актеры разыгрывают семейные драмы, где выясняется, что отец и сын не состоят в родстве, а настоящим отцом сосед является!

Впечатлительные бабушки негодуют, нервничают, матерят изменщицу, обманувшую своего супруга. И, конечно же, примеряют сюжеты эти к личной семейной жизни: если уж этакая тихоня, что на экране, рога наставила своему супругу, то наша невестка стерва явно не раз грешила по этой линии! А внук такой егоза и неслух явно совсем не похож на рассудительного и спокойного папу.

Знакомый доктор, близкий к лаборатории, где тестируют ДНК, рассказывает, что в последние времена бабушки валом валят узнать состоят ли они в родстве со своими внуками. И тащат на исследование всё, что удается тайно добыть от своих потомков. Чаще всего это соска младенца и состриженный клок волос со спящего сомнительного отца. А если внук иль внучка уж не младенцы — бабки крадут их зубные щетки, охотятся за выплюнутой жвачкой.

Иные настолько чекнуты этой темой, что совсем не счастливы, когда тест устанавливает родство между официальными отцом и его дитя. Они не верят. Идут в другую лабораторию, и в третью, чтобы изобличить невестку.

Нашему доктору радоваться бы за успешный бизнес, благодарить те шоу, что сводят с ума старушек и заставляют их тратить пенсию на тесты по ДНК. Но, как человек сознательный, он опечален черною стороною дела. Ведь сбрендившая старушка использует всю энергию на разрушение молодой семьи. Она убеждает сына, что жена неверна ему. Мать это сердцем чует! Ведь все молодухи нынешние только и озадачены, чтобы рога наставить, как это следует из телевизора. Оттого участились и визиты мужчин в лабораторию. В подавляющем большинстве случаев, по словам доктора, результаты показывают родство между паспортными родителями и детьми, но осадочек, конечно же, остается у сомневающегося отца. И это одна из причин, по которым Россия сегодня в лидерах по количеству разводов.

У нас, к сожалению, нет подсказки: как оградить старушек и мнительных отцов от подобных шоу. Но просветить молодые семьи на этот счет считаем своей обязанностью.

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