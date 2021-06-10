Структуры Навального* признали экстремистскими и запретили в России. Что это значит

Согласно решению суда, все перечисленные в приговоре организации занимались в России "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации". Фото: Владимир Гердо/ТАСС

«Фонд борьбы с коррупцией» - ФБК* и «Фонд защиты прав граждан»* признаны экстремистскими в России, а деятельность «Штабов Навального»* и вовсе запрещена. Это решение Мосгорсуда, которое он вынес в среду после более, чем 12-часового заседания. Мы ответили на главные вопросы, которые остались после оглашения решения.

ПОЧЕМУ?

Согласно решению суда, все перечисленные в приговоре организации занимались в России "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. И фактически цели их деятельности - изменение основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

- Штабы должны полностью закрыться, - пояснил «КП» юрист и правозащитник Иван Мельников. - Эти организации больше не имеют права создавать информационные ресурсы, привлекать граждан к участию в своей деятельности. Их кандидаты не могут баллотироваться в органы власти.

Другими словами, любая деятельность ФБК, «Штабов Навального» и «Фонда защиты прав граждан»* является незаконной. Также должны быть удалены все материалы авторства этих организаций, в том числе и расследования из Youtube.

КУДА ДЕНЕТСЯ ИХ ИМУЩЕСТВО?

Как сообщили в Мосгорсуде, всё, что числится за этими конторами, сначала раздадут в счет долга кредиторам, если такие имеются, а оставшееся обратят в пользу государства. Это касается как физического имущества (офисы, мебель, компьютеры), так и банковских счетов организаций.

МНОГО ЛИ БЫЛО ОТДЕЛЕНИЙ?

Как сообщается на сайте самих «Штабов Навального»*, их офисы были открыты в десятках городов страны. Численность сотрудников — варьируется от одного-двух до десятков человек.

ЧТО БУДЕТ С ТЕМИ, КТО СОТРУДНИЧАЕТ?

Активистам и тем, кто финансово будет поддерживать эти организации, грозит уголовная ответственность за финансирование экстремизма. Те, кто сотрудничал или финансировал ФБК, «Штабы Навального» и «Фонд защиты прав граждан»* до решения суда, уголовная ответственность не грозит.

*Запрещенные в России организации. "Фонд борьбы с коррупцией" включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019

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