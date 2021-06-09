Сентябрь 2013 года, у входа в предвыборный штаб кандидата в мэры Москвы Алексея Навального. Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Почуев

Мосгорсуд принял решение по иску Прокуратуры и признал связанные с Алексеем Навальным фонды и штабы экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена на территории России. - Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление Прокуратуры города Москвы к Некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", Некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан", общественному движению "Штабы Навального"*. Решением суда ликвидированы некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ"*, запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального"*, - заявила "Комсомольской правде" по итогам судебного заседания пресс-секретарь Мосгорсуда Анастасия Семенова.

Заседание длилось весь день и закончилось только в 22.30.

Согласно решения суда, все перечисленные в приговоре организации занимались в России "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, а фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"".

Семенова также добавила, что "решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций".

То есть с данной минуты указанные в приговоре фонды и штабы Навального* вне закона в России. По сути, эти организации считаются экстремистскими, а при их упоминании в СМИ необходимо указывать, что их деятельность запрещена на территории России.

Алексей Навальный. Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Напомним, что ранее в ходе предварительного заседания по иску Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении деятельности ФБК и ФЗПГ*. До этого прокуратурой была ограничена работа офисов общественного движения "Штабы Навального"*. Им было запрещено размещать какие-либо материалы в интернете и заниматься общественной деятельностью.

*Запрещенные в России организации. "Фонд борьбы с коррупцией" включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019