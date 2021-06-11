Анекдот: Хлеба + зрелищ = холодильник + комп

- Пап, а почему луна больше звезд?
- А хрен ее знает...
- А кто тяжелее - кит или слон?
- А хрен его знает...
- Пап, а почему дождик идет?
- А хрен его знает, сынок…
Жена:
- Вовочка, отстань от папы!
Отец - жене:
- Не мешай, мать. Кто ж еще ему объяснит, как устроен мир?
* * *
- Как думаешь, доживем до конца света?
- Конечно, доживем, это же не пенсия!
* * *
В Одессе:
- Моня, как себя чувствует ваш попугайчик?
- Ой, даже не спрашивайте... умер бедняга!
- От старости?
- Таки нет, от огорчения...
- А шо ж его так огорчило?
- После того как я женился на Цилечке, ему не удалось вставить даже слова!
* * *
Только у нас фраза «Поправить здоровье» означает «Нажраться еще больше, чем вчера».
* * *
- Вот скажи, если муж чистит ногти отверткой, можно назвать его дебилом?
- Ну если только отвертка крестовая!
- Еще один…
* * *
Актриса говорит мужу:
- Меня пригласили в спектакль «Горе от ума». Буду играть там главную роль!
- Горе, что ли?!
* * *
В конце концов не так уж и страшно очутиться далеко за чертой бедности. Важно, с какой стороны от этой черты вы оказались!
* * *
Я очень люблю путешествовать. Регулярно посещаю кухню, столицу нашей квартиры!
* * *
В парке на скамейке сидят двое влюбленных.
Вдруг парень замечает, что какой-то мужчина подает его девушке загадочные знаки.
Парень возмущается:
- Тебе чего, мужик? Иди отсюда рысью!
- Да я бы пошел, но ключи от квартиры у жены.
* * *
- Извините, Марьванна, опоздал, работа. Вы не расскажете коротко, что было на родительском собрании?
- Если коротко, то с вас 600 руб.
* * *
Осознание того, что ты не зря учился в автошколе, приходит тогда, когда в магазине уступаешь дорогу тележке, катящейся справа.
* * *
- А твоя совесть в курсе, чем ты тут занимаешься?
- Совесть не в курсе. Она в доле.