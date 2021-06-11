Анекдот: Хлеба + зрелищ = холодильник + комп

- Пап, а почему луна больше звезд?

- А хрен ее знает...

- А кто тяжелее - кит или слон?

- А хрен его знает...

- Пап, а почему дождик идет?

- А хрен его знает, сынок…

Жена:

- Вовочка, отстань от папы!

Отец - жене:

- Не мешай, мать. Кто ж еще ему объяснит, как устроен мир?

* * *

- Как думаешь, доживем до конца света?

- Конечно, доживем, это же не пенсия!

* * *

В Одессе:

- Моня, как себя чувствует ваш попугайчик?

- Ой, даже не спрашивайте... умер бедняга!

- От старости?

- Таки нет, от огорчения...

- А шо ж его так огорчило?

- После того как я женился на Цилечке, ему не удалось вставить даже слова!

* * *

Только у нас фраза «Поправить здоровье» означает «Нажраться еще больше, чем вчера».

* * *

- Вот скажи, если муж чистит ногти отверткой, можно назвать его дебилом?

- Ну если только отвертка крестовая!

- Еще один…

* * *

Актриса говорит мужу:

- Меня пригласили в спектакль «Горе от ума». Буду играть там главную роль!

- Горе, что ли?!

* * *

В конце концов не так уж и страшно очутиться далеко за чертой бедности. Важно, с какой стороны от этой черты вы оказались!

* * *

Я очень люблю путешествовать. Регулярно посещаю кухню, столицу нашей квартиры!

* * *

В парке на скамейке сидят двое влюбленных.

Вдруг парень замечает, что какой-то мужчина подает его девушке загадочные знаки.

Парень возмущается:

- Тебе чего, мужик? Иди отсюда рысью!

- Да я бы пошел, но ключи от квартиры у жены.

* * *

- Извините, Марьванна, опоздал, работа. Вы не расскажете коротко, что было на родительском собрании?

- Если коротко, то с вас 600 руб.

* * *

Осознание того, что ты не зря учился в автошколе, приходит тогда, когда в магазине уступаешь дорогу тележке, катящейся справа.

* * *

- А твоя совесть в курсе, чем ты тут занимаешься?

- Совесть не в курсе. Она в доле.