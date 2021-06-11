РЖД презентовали на ВДНХ пассажирский вагон с 56 местами-капсулами

Путешественники эволюционируют, а значит и транспорт должен вводить необходимые сервисы нового уровня

Макет нового пассажирского вагона 11 июня 2021 презентовала компания «РЖД» в рамках российского туристического форума «Путешествуй», который проходит на ВДНХ. Представленный концепт получит оценку пассажиров, после будут проведены дополнительные аналитические исследования, чтобы определиться: запускать такие вагоны в производство или нужна еще доработка.

- Путешественники эволюционируют, а значит и транспорт должен вводить необходимые сервисы «нового уровня», - озвучили на пленарной сессии форума.

Отечественные разработчики предлагают вагоны нового типа - разместить в них 56 индивидуальных мест-капсул, которые будут отгораживаться от центрального прохода непрозрачной шторкой. Они будут размещены по 28 снизу и сверху. На вторую полку можно будет безопасно подняться и сидеть там свободно – выпрямив спину.

- Каждая капсула представляет собой спальное место – оно увеличено на 15 см в длину по сравнению с привычными размерами полок в вагонах, - рассказали kp.ru в пресс-службе «РЖД».

Если пассажирам понравится новый концепт, то такие вагоны будут выпускать для использования

На стационарных столиках будут предусмотрены углубления под стаканы, а на боковой поверхности (между спинкой и крышкой стола) расположены USB-розетки и выключатели света. В карнизы встроена контурная подсветка, создающая «атмосферное» освещение, а также ряд более ярких диодов, которые выполняют роль индивидуального света.

Личные вещи и небольшой багаж можно будет положить между столиком и стенкой у ног пассажира, а габаритный – в специальный отсек. Такое решение, как рассказали разработчики, было учтено по просьбам пассажиров, которые перевозят байдарки, лыжи, велосипеды.

Особое внимание уделили системе безопасности и личной гигиены. В «вагонах будущего» будет установлена система обеззараживания воды и воздуха, которая позволяет инактивировать 95% бактерий и вирусов. К тому же будет осуществляться ультрафиолетовая обработка туалетов и душа. Еще одно ноу-хау для отечественных вагонов - бесконтактные краны, дозаторы мыла, сушилки для рук.

Личные вещи и небольшой багаж можно будет положить между столиком и стенкой у ног пассажира, а габаритный – в специальный отсек

- Будет ли вагон-ресторан?

- Концепт капсульного вагона включает в себя вендинговую зону. Предусмотрена система раздельного сбора мусора, - рассказали в пресс-службе «РЖД».

- Появится ли в вагонах Wi-Fi для пассажиров?

- Будут улучшены пассажирские сервисы, появится высокоскоростной Wi-Fi, комната для хранения крупногабаритного багажа, лаунж-зона.

К тому же проектом предусмотрено, что комфорт будет создан не только для пассажиров, но и для проводников – у них будет два купе (рабочее и для отдыха).

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