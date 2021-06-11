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Общество11 июня 2021 12:56

РЖД презентовали на ВДНХ пассажирский вагон с 56 местами-капсулами

Если пассажирам понравится новый концепт, то такие вагоны будут выпускать для использования
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Путешественники эволюционируют, а значит и транспорт должен вводить необходимые сервисы нового уровня

Путешественники эволюционируют, а значит и транспорт должен вводить необходимые сервисы нового уровня

Макет нового пассажирского вагона 11 июня 2021 презентовала компания «РЖД» в рамках российского туристического форума «Путешествуй», который проходит на ВДНХ. Представленный концепт получит оценку пассажиров, после будут проведены дополнительные аналитические исследования, чтобы определиться: запускать такие вагоны в производство или нужна еще доработка.

- Путешественники эволюционируют, а значит и транспорт должен вводить необходимые сервисы «нового уровня», - озвучили на пленарной сессии форума.

Отечественные разработчики предлагают вагоны нового типа - разместить в них 56 индивидуальных мест-капсул, которые будут отгораживаться от центрального прохода непрозрачной шторкой. Они будут размещены по 28 снизу и сверху. На вторую полку можно будет безопасно подняться и сидеть там свободно – выпрямив спину.

- Каждая капсула представляет собой спальное место – оно увеличено на 15 см в длину по сравнению с привычными размерами полок в вагонах, - рассказали kp.ru в пресс-службе «РЖД».

Если пассажирам понравится новый концепт, то такие вагоны будут выпускать для использования

Если пассажирам понравится новый концепт, то такие вагоны будут выпускать для использования

На стационарных столиках будут предусмотрены углубления под стаканы, а на боковой поверхности (между спинкой и крышкой стола) расположены USB-розетки и выключатели света. В карнизы встроена контурная подсветка, создающая «атмосферное» освещение, а также ряд более ярких диодов, которые выполняют роль индивидуального света.

Личные вещи и небольшой багаж можно будет положить между столиком и стенкой у ног пассажира, а габаритный – в специальный отсек. Такое решение, как рассказали разработчики, было учтено по просьбам пассажиров, которые перевозят байдарки, лыжи, велосипеды.

Особое внимание уделили системе безопасности и личной гигиены. В «вагонах будущего» будет установлена система обеззараживания воды и воздуха, которая позволяет инактивировать 95% бактерий и вирусов. К тому же будет осуществляться ультрафиолетовая обработка туалетов и душа. Еще одно ноу-хау для отечественных вагонов - бесконтактные краны, дозаторы мыла, сушилки для рук.

Личные вещи и небольшой багаж можно будет положить между столиком и стенкой у ног пассажира, а габаритный – в специальный отсек

Личные вещи и небольшой багаж можно будет положить между столиком и стенкой у ног пассажира, а габаритный – в специальный отсек

- Будет ли вагон-ресторан?

- Концепт капсульного вагона включает в себя вендинговую зону. Предусмотрена система раздельного сбора мусора, - рассказали в пресс-службе «РЖД».

- Появится ли в вагонах Wi-Fi для пассажиров?

- Будут улучшены пассажирские сервисы, появится высокоскоростной Wi-Fi, комната для хранения крупногабаритного багажа, лаунж-зона.

К тому же проектом предусмотрено, что комфорт будет создан не только для пассажиров, но и для проводников – у них будет два купе (рабочее и для отдыха).

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