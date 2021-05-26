В России хотят переименовать вагоны-рестораны в поездах

РЖД планирует сократить количество вагонов-ресторанов, оставив их лишь в туристических и фирменных поездах Фото: Анна САДОВНИКОВА

Российские железные дороги (РЖД) обдумывают смену концепции и названия вагонов-ресторанов. Кроме того, холдинг планирует сократить их количество, оставив только в туристических и фирменных поездах. Об этом рассказал журналистам глава РЖД Олег Белозеров, отметив, что альтернативой вагонам-ресторанам, которые воспринимаются «как нечто дорогостоящее», может стать введение наборов питания с возможностью разогреть их в обычном вагоне.

«Это определенный тип питания, и мы хотели бы, чтобы в поездах это тоже можно было бы себе позволить. Сделали набор, затем разогрели и применили», - сказал президент холдинга.

По его словам, у пассажиров должен быть выбор – купить себе любимое блюдо в вагоне-ресторане, разогреть еду в вагоне или же заказать что-нибудь с помощью смартфона для доставки к вагону: сейчас такая услуга уже существует в некоторых городах России.

Олег Белозеров добавил, что РЖД уже запустили и тестируют «несколько поездов по ряду направлений», передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что холдинг показал прототип нового плацкартного вагона для российских поездов.