Мать убитого на Донбассе пятилетнего мальчика получила российский паспорт

Екатерина Дмитриева принята в российское гражданство

В канун государственного праздника – Дня России – Екатерина Дмитриева принята в российское гражданство.

- Сегодня в торжественной обстановке Екатерина Дмитриева произнесла слова Присяги. Начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова вручила ей паспорт гражданина Российской Федерации и пожелала счастья и здоровья, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве отметили, что 28 мая в эфире телеканала "Россия 24" был показан сюжет о трагической ситуации, в которой оказалась жительница Донбасса: в апреле в результате взрыва во дворе дома погиб ее пятилетний сын.

После потери ребенка Екатерина решила переехать в Россию, где живут ее родные.

- Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил руководству ГУВМ МВД России оказать содействие Екатерине Дмитриевой в урегулировании ее правового статуса и взял этот вопрос на личный контроль. В начале июня женщину пригласили в территориальное подразделение по вопросам миграции города Москвы. Там она написала заявление о приеме в гражданство Российской Федерации, которое совместно с компетентными органами было рассмотрено в кратчайшие сроки, - пояснила Ирина Волк.

В ответном слове гражданка России Екатерина Дмитриева поблагодарила Владимира Колокольцева, а также сотрудников ведомства за помощь и поддержку. Она подчеркнула, что все, кто участвовал в этой работе – это добрые и открытые люди.

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