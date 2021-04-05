В Донбассе похоронили мальчика, погибшего из-за атаки ВСУ. Фото: кадр из видео

В ДНР прошли похороны четырехлетнего мальчика Владислава, погибшего после атаки украинского беспилотника по поселку Александровское.

Проститься с трагически погибшим ребенком пришли десятки человек, они принесли с собой цветы и игрушки. Мальчика хоронили в закрытом гробу.

Малыш играл во дворе частного дома, когда беспилотник ВСУ сбросил на поселок взрывное устройство. В Народной милиции ДНР сообщили, что погибший ребенок стал второй жертвой среди мирного населения с момента обострения конфликта на востоке Украины. Из-за обстрела на окраине Донецка также получила ранения 67-летняя местная жительница.

Как сообщал сайт kp.ru, бабушка погибшего четырехлетнего мальчика с ужасом вспоминает взрыв и страшную картину, которую увидела после него. Родители малыша тоже не могут прийти в себя после страшной трагедии. По словам бабушки, мальчик был не по годам умен, увлекался собиранием пазлов и мечтал стать поваром.