Новый выпуск программы "Наше время или Взрослым вход воспрещен": "Россия красива! Поехали смотреть?"

Представляем новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема одиннадцатого выпуска: "Россия красива! Поехали смотреть?"

Спикеры программы: дети, родители и эксперты. Сегодня в эфире специальный гость: Олег Ахметов сооснователь клуба путешественников «Красная шапка Кусто».

Ведущие: Петр Безменов, Юлия Голдовская и Анджелина Трошина.

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен» тут.