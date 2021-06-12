Новый выпуск программы "Наше время или Взрослым вход воспрещен": "Россия красива! Поехали смотреть?"

Представляем новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.
Тема одиннадцатого выпуска: "Россия красива! Поехали смотреть?"
Спикеры программы: дети, родители и эксперты. Сегодня в эфире специальный гость: Олег Ахметов сооснователь клуба путешественников «Красная шапка Кусто».
Ведущие: Петр Безменов, Юлия Голдовская и Анджелина Трошина.
Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.
#ИнститутВоспитания #Институтдетства
Все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен» тут.