Грета Тунберг обвиняет богатых в чрезмерном потреблении кислорода

Грета Тунберг возобновила свою деятельность после годичного отпуска Фото: EAST NEWS

Грета Тунберг в интервью сразу нескольким изданиям заявила, что намерена оказать давление на самых богатых людей в мире в деле борьбы с климатическим кризисом.

Во время видеоконференции, организованной по случаю выхода документального фильма «Грета Тунберг: год, который изменит мир», молодая шведка настаивала на том, что «мы не можем требовать ото всех одинаковых усилий, мы должны нацеливаться на основные источники».

Заявление было сделано почти через 9 месяцев после публикации отчета Стокгольмского института окружающей среды, согласно которому самые богатые люди, составляющие 1% человечества, обеспечивают в двойной выброс углекислого газа, нежели беднейшая половина населения.

- Климатический кризис больше всего затрагивает наиболее уязвимых и меньше всего загрязняет окружающую среду, - считает Тунберг. - Обязательства крупных загрязнителей недостаточны.

Многие мировые страны привержены достижению углеродной нейтральности до 2050 года и сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года. Но для Греты Тунберг, возобновившей свою деятельность после годичного отпуска, эти обещания являются лишь «предлогом, чтобы не действовать сейчас».

- У нас еще есть возможность избежать худших последствий климатического кризиса, - говорит экоактивистка. - Есть технические и природные решения. Прежде всего, есть гораздо больше людей, готовых принять меры по борьбе с изменением климата, чем можно было бы себе представить.

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