Грета Тунберг призывает всех перейти на растительную диету Фото: REUTERS

Грета Тунберг заявила, что населению нашей планеты следует немедленно изменить свои вкусовые привычки, чтобы спасти Землю от кризисов и катастроф.

- Если мы перейдем на растительную диету, то сможем уменьшить количество выбросов углекислого газа в атмосферу на 8 млрд. кубов ежегодно. - считает она. – Климатический и экологический кризисы, проблемы в системе здравоохранения - все взаимосвязано.

Тунберг считает, что многие болезни, которые сейчас свирепствуют в мире – COVID-19, вирусы Зика и Эбола - передались человеку от животного.

- То, как относимся к природе, вырубая леса и уничтожая среду обитания, создает идеальные условия для распространения болезней от животного к человеку, - настаивает она.

Ей вторит Всемирная организация здравоохранения. В ВОЗ считают, что порядка 60% существующих сейчас инфекционных заболеваний передались в свое время человеку от или через животных.

- Если продолжать добывать пищу так же, как сейчас, разрушая флору и фауну, то это приведет к исчезновению бесчисленных видов животных, - продолжает Грета, обвиняя отдельно сельскохозяйственную индустрию, так как именно животноводство обеспечивает порядка четверти всех выбросов углекислого газа в атмосферу Земли.