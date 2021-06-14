«Русский Витязь» уходит в былины: Александр Поветкин завершил карьеру

«Русский Витязь» Александр Поветкин. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Александр Поветкин — все. «Русский Витязь» объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Скорее всего, о нежеланном, но необходимом завершении. Поветкин после Константина Цзю стал олицетворением российского бокса. Уверен, что и в Европе и в США, когда речь заходила про российского боксера, чаще всего представлялся Александр.

Человек из бокса и для бокса. Его карьера началась в 2005-м году и прошлась по эпохе, когда бокса стали смещать смешанные единоборства. Возможно, Поветкин был одним из тех, кто говорил за бокс громко и красиво. Поветкин, до того, как стать «Русским Витязем», стал первым Олимпийским чемпионом из России в супертяжелой весовой категории. Выиграл то «золото» без боя, но, кажется, заслужил его больше остальных. Заслужил ради своего же будущего. Ради того, чтобы подарить России, наверное, главного супертяжа в истории.

Поветкина любили больше, чем любого другого российского боксера. Главное — он был заметным и востребованным. В разное время Лебедев, Дрозд или Ковалев выходили на передней план. Что отличало Поветкина от боксеров из этого списка? Он со сцены не сходил на протяжении всей своей карьеры. Почему? Наверное, именно в Александре болельщики видели человека со статусом главного российского бойца.

Поветкин влюблял в себя своим характером. Скромный выход под песню «Русь» с легким румянцем на лице, небольшая улыбка во время фейс-ту-фейс, при этом абсолютно несгибаемая воля к победе, которая иногда достигалась одной рукой. Бой Поветкина против Николая Фирта, который Александр выиграл со сломанной рукой показал, кто такой этот «Русский Витязь».

Ярчайшим получился и бой с немцем Марко Хуком. Вторая для Поветкина защита регулярного титула WBA казалась для россиянина наиболее опасной. Хука называли главным соперником Александра из тех, кто был у него когда-либо. Так и было, и ход матча это доказывал. Поветкин то добывал преимущество, то позволял бить немцу себя. По итогам 12 раундов — победа россиянина и так и не состоявшийся реванш, который ждали, как удостоверение чемпионата Поветкина. Всего 4 года Александр носил звание Чемпиона Мира, но этого хватило, чтобы войти в историю российского и мирового бокса.

Александр Поветкин. Фото: АГН Москва

Во многом благодаря и бою против Владимира Кличко. Вот уж точно бой всей жизни. Переполненый Олимпийский, титулы на кону, а перед тобой — главный тяжеловес начала 21 века. Поветкин застрял под тяжестью Кличко, не справился с клинчем украинцем и получил поражение, которое показало, что Александр — человек, а не машина по производству побед. Возможно, это только добавило народную любовь.

Именно с такой народной любовью Поветкин вошел в допинговый скандал, о котором просто глупо вспоминать сейчас. В 2016-м году в голове ничего кроме вопросительного «как?» Не вертелось. За Поветкина было обидно как-то по-особенному. Возможно, из-за понимания, что карьера после поражения от Кличко начала возобновляться, и вот уже на горизонте другой топ — Деонтей Уайлдер. А, может быть потому, что образ Поветкина никак не связывался с допинговым и вообще любым другим скандалом. Это не в его принципах.

У Поветкина еще будут большие поединки, но бой против Кличко будет стоять особняком. Наверное, самое обидное поражение в карьере Александра. Она просто была не в то время, не в том месте. Дальше — Чарр, Такам, после допингового скандала Прайс и Энтони Джошуа. Еще один пиковый момент в карьере Поветкина. Но кону чемпионские пояса. Уже не второстепенные, а настоящие. В соперниках талантливейший британец, который на тот момент шел без поражений вообще. Победи его Александр, вернул бы себе Олимп Супертяжей. Но Поветкин получает второе поражение в профессиональной карьере — упал в седьмом раунде.

Надежды на Поветкина у многих исчерпались. Он не выглядел, как боксер, способный добиться большого титула. Но все еще был главным российским боксером. Если дерется Поветкин — это всегда важное событие. Возможно, по старой памяти, а, может быть, действительно было важно болеть за Александра.

Сериал в двух частях с Диллианом Уайтом станет последним танцем для Александра. Подводя итоги, эти два боя станут прообразом всей карьеры «Русского Витязя». Победа в первом раунде любимой фишкой — левым апперкотом, сумасшедшим нокаутом. Шаг до большого титула, разгон разговоров про это и — поражение. Поражение, за которое не ругали и не судили, как и в те разы. Поражение, после которого соперник поставил стул Поветкину и протянул руку в знак уважения.

Победы не преследовали «Русского Витязя» на протяжении всей карьеры. Зато сопровождала любовь и преданность фанатов. Всего 4 года чемпионата мира. Зато теперь, наверное уже навсегда, статус главного супертяжа России. Потому что он, как в тех сказках из детства: большой, сильный, справедливый и скромный.

Витязь уходит также скромно, как и заходил на ринг, и также неожиданно, как «вдарил левой». В нем еще сидит желание выходить на ринг. Он не скрывает этого. Но, похоже, здоровье больше не позволяет проводить бои и пропускать удары. «Русский Витязь» уходит в былины — так и должно быть.