Пулитцеровскую премию вручили американке, снявшей видео задержания Джорджа Флойда

Впервые престижная премия вручена человеку, не имеющему отношения к СМИ Фото: СОЦСЕТИ

В США объявлены лауреаты Пулитцеровской премии. Среди них оказалась жительница Миннеаполиса Дарнелла Фразье, снявшая на телефон роковое задержание Джорджа Флойда.

Видео, на котором полицейский применяет к подозреваемому афроамериканцу удушающий прием, стало причиной для выступлений сторонников движения Black Lives Matter (BLM).

Позже Фразье в качестве свидетеля принимала участие в судебных заседаниях, итогом которых стало обвинение экс-полицейского Дерека Шовина в непреднамеренном убийстве Флойда.

По мнению жюри, поступок 17-летней девушки подчеркнул «роль простых граждан в поисках правды».

Кроме того, заветную для журналистов награду получило издание Minneapolis Star Tribune, оперативно освещавшее события, связанные со смертью Флойда и выступлениями BLM, The New York Times за серию репортажей о протестах и редакция Associated Press за лучший фоторепортаж об антирасистских акциях.

Пулитцеровская премия – одна из самых престижных американских наград в области журналистики, литературы, музыки и театра, которую вручают попечители Колумбийского университета в Нью-Йорке из средств фонда имени газетного магната Джозефа Пулитцера. С 1917 года награда присуждается ежегодно в ряде номинаций.