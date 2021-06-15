Мадридские голуби угрожают гобеленам Рафаэля

Из-за пандемии необходимо постоянно проветривать залы дворца, поэтому голуби из соседнего парка чувствуют в стенах дворца себя как дома. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В королевском дворце в Мадриде с декабря 2020 года выставляются гобелены, сотканные по рисункам итальянского художника Рафаэля. Экспозиция приурочена к 500-летию со дня смерти живописца эпохи Возрождения и включает в себя девять ковров с изображением сцен из книги «Деяния святых апостолов».

Сейчас ценные исторические экспонаты оказались в большой опасности из-за обычных уличных голубей, передает El Pais.

До наступления жары проблем не было. Но сейчас, когда появилась потребность в проветривании помещения, птицы залетают в открытые оконные рамы и начинают разгуливать по дворцу.

Пернатые очень близко подлетают к гобеленам, голубиным пометом запачканы почти все полы в здании.

Во дворце уверяют, что после проверки выяснилось, - птицы не повредили ни одной работы Рафаэля. «Повреждений нет», - кратко заявили сотрудники музейного комплекса.

И в тоже время пояснили, что из-за COVID-19 и ограничительных мер, связанных с коронавирусной пандемией, необходимо постоянно проветривать залы, а из-за этого голуби из соседнего парка чувствует в стенах дворца себя, как дома.

Столкнувшись со столь нетипичным вопросом, комендантом дворца решено установить две ультразвуковые пушки.

И для произведений искусства, и для птиц они являются безопасными – ультразвук лишь должен будет удерживать пернатых на расстоянии не менее 500 метров от помещения.