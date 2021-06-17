Как привлечь россиян путешествовать по России?

В разгар пандемии разговаривать о туризме вроде как не совсем уместно. Но пройдет эта вся напасть и путешественники опять помчатся за горизонты. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В свои 15 лет я поступил учиться в железнодорожное ПТУ. И уже через год полагался мне бесплатный проезд в плацкарте в любую точку СССР и обратно. Этой, как бы сейчас сказали - «халявой» мог пользоваться любой советский железнодорожник раз в году. Хочешь поехать не в плацкарте, а в купе, надобно доплатить разницу от стоимости купе. А потому железнодорожники даже без всякой надобности ездили в свои отпуска хоть куда-то, лишь бы не пропадал дармовой билет. Так я, например, в 16 лет отправился в одиночку из своего Кирова в город Таллин с остановками в Вологде и Ленинграде. И это была отличнейшая поездка! Думаю, с того времени и пришло ко мне влечение к путешествиям, в результате чего устроился я в «КП», чтобы бесплатно и часто ездить по всей стране.

В разгар пандемии разговаривать о туризме вроде как не совсем уместно. Но пройдет эта вся напасть и путешественники опять помчатся за горизонты. Посему Федеральное агентство по туризму уже сейчас настраивает туриста на путешествия по родной земле, предлагая там льготы разные.

Эта политика, на мой взгляд, абсолютно верная. Надо, чтоб наши люди не в Турции деньги тратили, а в Биробиджане, скажем. Известно, что большинство москвичей, как и тульчан, калужан, смолян… никогда не были за Уралом. А кто бывал и видел тамошние красоты, тех ежегодно тянет во глубины сибирских руд. Мы с женой знаем то по себе.

Отсюда соображение: давайте по примеру советских железнодорожников предоставим каждому россиянину — ну может быть раз в 5 лет — проезд бесплатный до Владивостока или Мурманска, Архангельска, Лабытнанги. В любую точку, кроме южного направления, которое и без того привлекательно. Несомненно, что большинство людей не откажутся от такого подарка и поедут хоть в Магадан, хоть на Чукотку, когда в края те проложат рельсы.

Причем туристу надо предоставить возможность задерживаться на любых станциях и далее пересаживаться на другие поезда. РЖД от этого, полагаю, больше приобретут, чем потеряют. Многие люди, испытав этакое бесплатное путешествие, в последующие годы уже отправятся в платные.

Вариантов здесь можно придумать множество. Может быть предложить сие для новобрачных — бесплатное свадебное путешествие в течение года. Для студентов старшекурсников, которые бы, оглядев, полюбив глубинку, решили вдруг поработать там. С тем же расчетом подарить бесплатное путешествие на восток и север демобилизованным из армии.

Буду надеяться, что на это предложение обратят внимание и Федеральное агентство по туризму, и руководство РЖД, и прочие заинтересованные структуры. Ну и, конечно же, читатели, которые могут нам подсказать и нечто более толковое по заданной теме.

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