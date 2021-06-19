По дороге из пандемии: вложения в инфраструктуру наращивают без отрыва от антиковидной повестки

Макет аэропорта - Новый Уренгой. Фото: принскрин с видео "Бизнесмакета"

За каждой инфраструктурной стройкой – новые рабочие места для людей, загрузка отечественных предприятий, налоги в бюджеты. Деньги в этом случае точно работают в России и на Россию. К государственным деньгам в инфраструктуре нужно привлекать и частный капитал, эта задача институтов развития.

Крупнейший из институтов развития – ВЭБ.РФ. Корпорация участвует практически во всех российских мегастройках нового времени: от Усть-Луги, где возводится крупнейшее газохимическое производство, до строительства более 500 современных школ во всех регионах России.

Сегодня ВЭБ сообщил о строительстве аэропорта в Новом Уренгое. Объем синдицированного кредита от ВЭБа и Газпромбанка - 7,5 млрд руб. Еще 3,7 млрд руб. может предоставить ВЭБ.ДВ (группа ВЭБ.РФ) в виде льготного займа. «На Дальнем Востоке и в Арктике крайне востребованы проекты, связанные с развитием транспортных узлов. Новые пассажирский терминал и аэродромная инфраструктура позволят обеспечить безопасность полетов, повысить качество обслуживания пассажиров и нарастить пропускную способность аэропорта», - подчеркнул глава ВЭБа Игорь Шувалов.

Активно участвует ВЭБ и в правительственной программе поддержки бизнеса в пандемию, он выдал поручительств по кредитам предпринимателей на более 600 млрд руб. Кредиты под нулевую или сниженную ставку позволили предпринимателям сохранить более 5 млн рабочих мест. Под поручительства ВЭБа такие кредиты – на зарплату сотрудникам или перезапуск производств – коммерческие банки выдают и в этом году. Но, разумеется, антиковидная повестка не отменяет проектов развития, тех, что обеспечат качественные перемены в жизни людей не только сегодня, но и завтра.

Надо сказать, что еще три года назад положение самого ВЭБа было далеко от идеального – корпорация тогда задыхалась под грузом старых проблем и текущих долгов и фактически балансировала на грани «выживет/не выживет». Глава банка развития Игорь Шувалов начал с оптимизации штатов (их порезали в разы), отказа от служебного транспорта. Разумеется, кардинальные перемены произошли и в бизнесе банка развития: он стал работать быстрее, сконцетрировался на проектах в инфраструктуре, промышленности, экспорте. Мегастройками повестка не ограничивается. Например, в Таганроге собрали первую в России трамвайную концессию. Уникальный опыт обновления всего подвижного состава трамваев можно будет использовать в других регионах России.

При помощи правительства был решен вопрос с капиталом (это очень важный показатель для любого банка), ВЭБ активно погашает старые долги. Сегодня, банк развития находится в хорошей финансовой форме. Он не только не конкурирует за проекты с другими банками, а помогает в них войти, забирая себе самые сложные участки. И результат налицо: если три года назад ВЭБ фиксировал многомиллиардные убытки, то сейчас вышел на прибыль. Притом, что половина всех его кредитов – проектное финансирование: те самые деньги, что требуются на строительстве инфраструктурных объектов. Такой мегаобъект может строиться и 10 лет (для коммерческих банков это слишком долго, а благодаря участию ВЭБа и привлечению нескольких частных игроков каждый может взять ношу по себе).

«Любые вложения государства в инфраструктуру оздоравливают экономику страны, что особенно важно в кризисные периоды, - отмечает доцент кафедры управления инновационными проектами ВШКУ РАНХиГС Андрей Тамбовцев.

По словам эксперта, за счет появления новых объектов инфраструктуры формируется добавочная стоимость на производствах, параллельно создаются новые рабочие места и растет покупательская способность у населения, бизнеса.

«Так запускается новый круг финансово-экономического оборота. Крупные национальные инфраструктурные проекты тянут за собой все отрасли экономики. Такое инвестирование уже можно назвать мировым трендом. Достаточно посмотреть на Китай, который активно вкладывает в инфраструктурные проекты. России же, на мой взгляд, необходимо наращивать механизмы, позволяющие государству участвовать в таких важных проектах», - сказал Андрей Тамбовцев.

НАША СПРАВКА

Новый пассажирский терминал в Новом Уренгое. Пропускная способность - 840 пассажиров в час. Все работы (усиление взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона с организацией 15 мест стоянок воздушных судов, модернизация радиолокационного и светосигнального оборудования) планируется провести без закрытия действующего аэропорта. Проект реализуется по концессионному соглашению правительства Ямало-ненецкого автономного округа и ООО «Уренгойаэроинвест». Строительные работы уже идут.

На кредиты ВЭБа уже построены аэропорты в 8 городах России, еще 8 проектов – на рассмотрении. Их общая стоимость – более 100 млрд руб.