Палеонтологи обнаружили останки гигантского млекопитающего - самого крупного из всех сухопутных

Современный носорог (внизу) и его предок циклопического размера.

Paraceratherium linxiaense – так ученые из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук (Key Laboratory of Vertebrate Evolution and Human Origins, Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China) назвали млекопитающее, останки которого они откопали на северо-западе Китая в провинции Ганьсу - между Тибетским нагорьем и Внутренней Монголией.

Исследовав находки, ученые пришли к выводам, которые изложили в журнале Nature: существо жило 26,5 миллионов лет назад и было самым крупным млекопитающим из когда-либо бродивших по Земле. Его рост – в холке – достигал 5 метров, голова возвышалась на 7 метров, длина тела составляла более 8 метров. Вес - 24 тонны. Это четыре африканских слона.

Останки гигантского носорога, которые позволили причислить его к самым крупным сухопутным млекопитающим.

Китайцы отнесли огромных доисторических млекопитающих к предкам современных носорогов. Хотя те на них совсем не походили – характерных рогов не имели вовсе. Более всего они напоминали поросших шерстью тапиров. Но ученым виднее.

С носа у Paraceratherium linxiaense свисал небольшой хобот, с помощью которого он обрывал листья деревьев.

В ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНА ХВАТАЛО И ДРУГИХ ГИГАНТОВ

Раскопки, проведенные в разных местах, свидетельствуют: было время, когда на Земле среди млекопитающих был распространен гигантизм. Одни, как огромный предок носорога, жили очень давно, другие вымерли относительно недавно - в последний ледниковый период.

Деодон (Daeodon) – Губительный зуб, он же Динохиус (Dinohyus) - Ужасный кабан - вымахивал в холке до двух метров. Обладал зубастой пастью, считался хищником — что было удивительным для млекопитающего с копытами. Обитал на Земле в одно время с Paraceratherium linxiaense.

Да, были свинье в далекое время, не то, что нынешнее племя.

Гигантский короткомордый медведь (Arctodus), обитавший на Аляске и на Чукотке, достигал почти пяти метров, если вставал на задние лапы. Бегал, кстати, на них со скоростью почти в 70 километров в час.

Гигантский доисторический медведь.

Гигантский пятитонный ленивец (Megatherium) был выше быстроходного медведя.

Некоторые ученые утверждают, что люди застали гигантских ленивцев.

А до размеров нынешнего бегемота вымахивали бобры и крысы.

Может быть, на Земле когда-то жили и гигантские люди?

Подробно об этом в нашем материале Археологи скрывают «могилу великана»?

