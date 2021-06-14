Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Наука14 июня 2021 7:00

Самцы ехидн потрясли ученых своим «мужским достоинством»

Австралийские исследователи пытаются понять, для чего природа оснастила зверьков огромными «четырехчленами»
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Ехидна - млекопитающее, в существование которого трудно поверить.

Ехидна - млекопитающее, в существование которого трудно поверить.

Фото: Shutterstock

У самцов ехидн нашлось чем удивить научный мир сверх всякой миры, что называется. И, главное, озадачить. Нашлось благодаря исследованиям, которые недавно провели ученые трех австралийских университетов – Монаша (School of Biological Sciences, Monash University), Мельбурнского (School of BioSciences, University of Melbourne) и Квинслендского (School of Agriculture and Food Science, University of Queensland).

Ехидны удивительны сами по себе. Британским ученым, которые первыми – еще в 18-м веке - рассказали об этих обитателях австралийского континента, даже не поверили, что такое чудо природы вообще может существовать.

Конечно, со временем стало известно и о том, насколько впечатляюще выглядят пенисы ехидн. А вот зачем им такие огромные – длинной в треть тела, да еще и с четырьмя головками на конце - выяснить было недосуг. Многовековой пробел в естествознании и попытались ликвидировать австралийские исследователи, которыми руководила Джейн Фенелон (Jane Fenelon.) О результатах они сообщили в научном журнале Sexual Development, а коротко о них рассказало не какое-нибудь легкомысленное издание, а серьезный портал Phys.org.

Своим удивлением ученые поспешили поделиться в соцсетях.

Своим удивлением ученые поспешили поделиться в соцсетях.

Разбираясь в тонкостях половой жизни ехидн, ученые изготовили модели их репродуктивной системы - в первую очередь объемную модель пениса. Создать её помогла микро-томография (micro Computer Tomography) «мужских достоинства» 50 самцов, попавших в ветеринарный госпиталь после ДТП.

Среди прочего выяснилось много интересного. Мошонки у самца нет – он прячет свой пенис внутри тела. И если самец не возбужден, то снаружи ничего и не видно.

Пенис ехидны и в самом деле представляют собой эдакие четырехчлены - заканчивается четырьмя головками, к каждой из которой подходит своя уретра и свои главные кровеносные сосуды, доставляющие кровь для эрекции.

Во время полового сношения, которое у ехидн происходит в позе «на боку», самец использует только две головки – извергает семя с какой-то одной стороны. Или слева, или справа.

Завершив один половой акт, самец способен очень быстро начать другой – на другом боку. И «пульнуть», в итоге, из двух оставшихся стволов. И так до десяти раз к ряду. С разными самками.

То в одни, то в другие головки сперму перенаправляет хитро устроенное пещеристое тело.

Кстати, и самки ехидн не отличаются целомудренным поведением. В одной из них, погибшей в ДТП, нашли сперму 11 разных самцов.

Фоокус-покус: нет пениса.

Фоокус-покус: нет пениса.

А вот он появился.

А вот он появился.

Вникнув в особенности репродуктивных органов ехидн, ученые пока так и не поняли, почему они у зверьков столь причудливые. Какие эволюционные преимущества дают?

- Одному богу известно, в чем тут дело, - заявил один из исследователей доктор Стив Джонсон (Dr Steve Johnston) газете Daily Mail.

Изучение премудростей пенисов ехидн продолжается.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Всё не как у других

Австралийская ехидна (Tachyglossus aculeatus) – млекопитающее, но несет и откладывает яйца. Имеет клюв. Взрослые особи достигают в длину 45 сантиметров. Покрыты колючками и мехом.

Вдоль спины у зверьков проходит особая мышца -panniculus carnosus, благодаря которой они стремительно сворачиваются в колючий шар.

На коже ехидны расположены клетки, реагирующие на изменения окружающего электрического поля. Зверьки «чуют» малейшие его колебания, которые возникают от движений насекомых, червячков и моллюсков – потенциальной добычи.

Ехидна сумчатое животное, но сумками самки обзаводятся, только забеременев.

Самцы используют пенисы исключительно для оплодотворения, писают через клоаку, расположенную поодаль от головок.

Самец ехидны выглядит внушительно.

Самец ехидны выглядит внушительно.

КСТАТИ, О МУЖСКОМ ДОСТОИНСТВЕ

Размер имеет значение

Ничем не уступают ехиднам самцы летучих лисиц. А некоторые так и фору дадут. В смысле пенисов. Их размеры оценили ученые из Сиракузского университета штата Нью-Йорк (Syracuse University). Из собранных ими данных следует: вес «хозяйства» у некоторых рукокрылых достигает 9 процентов от веса тела, при том, что у людей этот показатель не превышает 1 процента. И длина пенисов летучих лисиц внушительная.

Зачем понадобились интимные измерения? Затем, чтобы определить, связаны ли размеры «мужского достоинства» с размеров мозга их владельца и его умственными способностями. Связь нашлась, но не слишком приятная для интеллектуалов.

Оказалось, чем самец глупее, чем меньше у него мозг, тем активнее он в сексе. Тем тяжелее и длиннее у него половые органы.

Ученые предполагают, что нащупали некий новый закон эволюции, благодаря которому природа одаривает своих чад либо большим мозгом, либо крупными половыми органами.

У летучих лисиц есть чем помериться с ехиднами.

У летучих лисиц есть чем помериться с ехиднами.

О скабрезных особенностях секса летучих лисиц и летучих мышей, которые открылись исследователям читайте Летучие мыши шокировали ученых изощренными интимными ласками

Наука: Клуб любознательных