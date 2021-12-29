Генри Резник: Надеюсь, смертную казнь не вернут — это будет означать выход из европейских структур

Kp.ru обратился за комментарием к Заслуженному юристу России, адвокату Генри Резнику. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин опубликовал свои размышления о том, что мораторий на смертную казнь, который в России действует с апреля 1997-го года, может быть снят. Об этом говорится в его книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл». Текст опубликован на сайте Верховного суда. Этот вопрос - о применении высшей меры наказания - не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства. Так пишет Зорькин. Он полагает, что многое зависит от общей правовой ситуации в России. И от того, насколько далеко наша страна сможет продвинуться в деле создания «прочного, уверенного в себе правопорядка»

Kp.ru обратился за комментарием к Заслуженному юристу России, адвокату Генри Резнику.

- Какие особые исторические условия созрели сегодня для возвращения смертной казни?

- Валерий Дмитриевич данное положение не расшифровывает. Давайте предположим: тренд такой — нас сильно-сильно развратил тлетворный запад. И нам надо придерживаться традиционных ценностей. Возвращаться к истокам нашей государственности.

- К каким именно истокам?

- К истокам то ли советской, то ли российской империи.

- Отсчет вести от кого?

- От Ивана Грозного? Ну, скорее, от него. Ведь не от Петра Первого, который прорубил окно в Европу?

- Но и при царях, и при генсеках с высшей мерой не все было однозначно - случались и запреты на смертную казнь...

- И мне интересно: откуда отталкиваться? Никакой определенной национальной традиции, которая бы возводила смертную казнь как обязательной составляющую нашего мироустройства — в России никогда не было. В СССР дважды отменяли смертную казнь.

- В том числе при Сталине?

- Да, и Сталин ее отменял. Тогда не было мораториев в практике юридической. Был закон об отмене смертной казни. Карта отмены-введения смертной казни постоянно разыгрывается властью. Да, хочется потрафить народу. Например, Хрущевым высшая мера была введена для валютчиков.

- То есть, торговля валютой и хищение госсобственности считалось более страшным преступлением, чем убийство?

- Самым страшным врагом советской власти была личная инициатива. Если вы посмотрите в уголовном кодексе СССР, то там за убийство без отягчающих давали до 10 лет. А за хищение социалистической собственности — уже высшая мера. Хищение - это же акт против государства. Что считалось более серьезным преступлением, чем убийство.

- Сейчас не так.

- Сейчас … иначе. Не надо упрекать Зорькина. Это его рассуждения. Он рассуждает как мыслящий человек. Как философ.

- За рассуждениями Зорькина - мнение высшей власти страны?

- Во власти - разные люди. По каким то вопросам там есть и единство, по каким то расхождения. Там есть и сторонники разрыва с Европой. Есть условное состязание. Хотя голубей там нет, в отличие от ястребов. Но есть итоги опросов. Большинство респондентов - за смертную казнь. Да. Настроение многих людей при очередном диком случае таково: могут высказаться за расстрелы коррупционеров и педофилов. А у нас в УК мораторий только на высшую меру за умышленное убийство.

- Есть примеры США и Китая, где казнят регулярно (китайцы расстреливают и за коррупцию).

- Можно говорить о Востоке, об Азии, где иные чем в Европе традиции. Можно говорить про Соединенные Штаты, где казни — это издержки демократии. Там от населения зависит карьера высоких сановников. При том в США в половине штатов казнь отменили. Там вообще идет постепенная отмена этой меры.

- Почему?

- Потому что здравомыслящий человек понимает: никаких рациональных целей казнями не достичь.

- Но это понимают не все.

- Не все. И многие понимают, что к гласу народа нельзя не прислушиваться. Американцы идут по такому пути: смертная казнь сохраняют. Но последние 10 лет ее практически не применяют.

- Считаются с риском судебной ошибки?

- Экспертиза ДНК выявила, что было необоснованно казнено 18 человек за последние годы. У меня была статья «Смертная казнь — почему лучше против, чем за»?

- Мы к чему можем прийти по итогам этих обсуждений?

- В рамках обострения международной обстановки — к ужесточению. Но я лично не допускаю выхода России из Совета Европы. Ну вот постреляем мы десятки людей. Но большинство убийств ведь - они ведь непредумышленные. Да, есть жуткие и гнусные, которые подымают протест изнутри. Но государство не должно действовать эмоционально.