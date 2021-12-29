Глава Конституционного суда допустил возможность отмены моратория на смертную казнь в России

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин допускает возможность того, что в будущем в нашей стране может быть отменен мораторий на смертную казнь. Об этом говорится в его книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте суда.

«То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе её развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», - написал судья.

Глава КС считает, что вопрос о высшей мере наказания не может быть закрыт, пока существуют умышленные убийства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, мораторий на применение смертной казни в России действует с апреля 1997 года, однако время от времени звучат призывы его отменить. После страшной трагедии в школе №175 в Казани многие политики и общественники снова заговорили о том, что смертную казнь нужно вернуть. Мнения разделились. Так, член Совета по правам человека при президенте Александр Брод считает, что такой шаг ухудшит нездоровье российского общества, поэтому решать проблемы надо не насилием и страхом, а снижением общей жестокости и агрессии вокруг