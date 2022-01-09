«У тебя ноги нет, такое невозможно»: 19-летний парень-инвалид мечтает стать моделью, чтобы помогать семье

Три года лечения, рецидив, ещё 12 курсов химиотерапии – и всё равно ногу Феди не смогли спасти

В эти дни в «Добром доме» празднично и многолюдно. Сюда, в социальную гостиницу для онкобольных детей всей страны, приезжают гости, чтобы поздравить, порадовать новогодним представлением, исполнить желания детей. О чём они мечтают? Без исключения все – о здоровье. А дальше у каждого – своя заветная мечта. Вот, например, Фирдавс Хусенов, которого все в «Добром доме» зовут Федя, получил фотоаппарат – чтобы научиться круто фотографировать. Феде в январе исполнится 20, его история болезни началась четыре года назад, когда он учился в 9-м классе. Пришлось приехать из родного города на лечение в Москву и пока оставаться «москвичом», чтобы жить поближе к больнице.

Федя познакомился с «Добрым домом» ещё в 2017-м, когда это был проект благотворительного фонда по аренде квартир в Москве. В квартирах бесплатно жили дети во время лечения, и уже тогда руководитель проекта Юлия Ромейко добивалась открытия социальной гостиницы.

- Я много раз слышал, как Юля говорит, что в Москве будет целый дом для детей, приехавших на лечение, - рассказывает Федя. - Всегда верил ей от всей души, не сомневался, что у неё получится. И когда дом на самом деле появился, я сильно удивлялся, как быстро он меняется. Прошёл ремонт, везде стало красиво и уютно – в комнатах, кухнях, в гостиной и во дворе. Здесь классно, никогда не скучаешь. Я много друзей завёл, это важно, потому что прежние друзья не выходят на связь.

Дети «Доброго дома» знают, что это обычное дело. Болезнь разрушает социальные связи – и создаёт новые. С теми, кто понимает, что пришлось пережить другому, потому что сам через это прошёл. У Феди болезнь отняла ногу. Когда врачи сказали, что нужна ампутация, он не мог поверить, думал, ошибка. Три года лечения, рецидив, ещё 12 курсов химиотерапии – и всё равно ногу не спасти… Врачи сказали: «Ничего, зато будешь жить».

Когда врачи сказали, что нужна ампутация, Федя не мог поверить, а теперь мастерски управляет костылями

Это, конечно, главное. Федя научился ловко управляться с костылями, готовится к протезированию и строит планы на будущее:

- Я бы хотел стать моделью, - делится он. – Хотел бы помочь отцу, он работает на двух работах, ему тяжело содержать всю семью. Я видел в Инстаграме кастинг, обрадовался, пришёл, а нет, сказали: «У тебя ноги нет, такое невозможно». Я сказал: «Ничего, бывает, в другой раз тогда». Сейчас не знаю, куда ещё можно обратиться по этому поводу.

Возможно, это знаете вы, уважаемые читатели. Как Феде исполнить мечту – попробовать себя в роли модели? Не может быть, чтобы в современном мире этому мешало отсутствие ноги…

P.S. Когда материал был готов, стало известно, что с протезированием возникла проблема – страховка ОМС покрывает не все расходы, и 700 тысяч рублей нужно заплатить из своего кармана. Эта новость ужасно расстроила Федину семью, ведь таких денег у неё просто нет. Как можно помочь Феде, узнайте на сайте do-dom.ru.

Этот материал был прислан на конкурс "Комсомолка. Просто о добром". Мы ждем от благотворительных фондов и волонтерских организаций уникальные истории об их работе - лучшие опубликуем на сайте kp.ru.