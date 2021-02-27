Расскажи о добре: kp.ru снова запускает конкурс «Комсомолка. Просто о добром»

В нашей стране работают тысячи благотворительных фондов, волонтерских движений, добровольческих объединений. И мы хотим, чтобы о них узнавало как можно больше наших читателей Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 февраля отмечается день НКО - некоммерческих организаций. В нашей стране среди них - тысячи благотворительных фондов, волонтерских движений, добровольческих объединений. Они поддерживают пожилых и детей-сирот, помогают с лечением инвалидам, ищут доноров, дают кров матерям, попавшим в сложную ситуацию, помогают расчищать парки и леса от мусора, спасают памятники архитектуры и истории... Меняют мир вокруг к лучшему.

А мы хотим помочь НКО рассказать о своей работе - чтобы как можно больше людей узнавали о добрых поступках, присоединялись к благотворительным акциям. Для этого уже второй год подряд мы запускаем конкурс «Комсомолка. Просто о добром».

Мы призываем некоммерческие организации присылать нам рассказы о своей работе. Это может быть репортаж о буднях волонтеров, история ваших подопечных, интервью, личные дневники....

Лучшие тексты мы снова будем публиковать на сайте kp.ru в разделе "Доброволец", а в начале каждого месяца - называть победителя и отмечать виртуальным знаком качества.

Лучшие материалы 2020 года

"Не дарите игрушки - дарите знания: как на самом деле можно помочь детям из детских домов"

Этот материал победил на нашем конкурсе в декабре. Его подготовил Благотворительный фонд «Дети наши», который занимается помощью детям-сиротам.

Фонд «Дети наши» восьмой год проводит новогоднюю благотворительную акцию «Дарите навыки вместо игрушек» Фото: предоставлено фондом «Дети наши»

В канун Нового года фонд проводит благотворительную акцию «Дарите навыки вместо игрушек». В фонде верят: шанс на достойную жизнь после выпуска - вот настоящий подарок для ребенка. Но в детских домах ребята растут в "тепличных", изолированных условиях. Они не знают самых простых вещей - как готовить, поддерживать дома порядок, как ставить цели и добиваться их, как зарабатывать и умно тратить деньги... А главное - зачем. Ведь в детском доме это все делают за них.

В статье, подготовленной для kp.ru, фонд подробно рассказал об основных трудностях, с которыми сталкиваются выпускники детских домов и о том, какие программы помогают их преодолевать.

«Мам, мы точно больше в приют не поедем?»: Как в пандемию помогают семьям в сложной ситуации

Лучшую историю ноября нам прислал благотворительный фонд «Константа». Он занимается профилактикой социального сиротства в Тверской области и поддерживает семьи, оказавшиеся в трудной ситуации - для того, чтобы дети не попали в детские дома при живых родителях.

Надежда - одна из тех, кому помог фонд «Константа» Фото: предоставлено БФ «Константа»

Среди людей, которым помогли воссоединиться с родными - Надежда и ее трое детей. Многодетная мама несколько лет назад переехала в Тверскую область из Украины. Там она оставила все, бежала от обстрелов с тремя детьми и пустыми руками. Тяжело работала в деревне в Тверской области, билась за каждый рубль для своих детей. Но подвело здоровье, врачи запретили тяжелый физический труд. А другого-то в деревне и нет! У Надежды не было ни регистрации, ни шансов на достойный заработок.

Почти четыре месяца трое детей Надежды провели в интернате. Мама навещала их, но забрать домой не могла. Потому что было некуда и не на что. И тогда на помощь пришел фонд «Константа». Совместно с представителями соцзащиты сотрудники фонда непрерывно сопровождали семью. Оказали психологическую помощь, помогли продуктами, а главное – помогли собрать недостающую сумму на квартиру. Осенью 2020 года семья воссоединилась и переехала в двухкомнатную квартиру. Надежда нашла новую работу, а дети ходят в школу.

«Теперь бороться станет легче»: Россиянка удочерила 11-месячную сироту, которой жизненно необходима была пересадка печени

В мае эту историю нам рассказал Благотворительный фонд "Жизнь как чудо". C 2009 года он помогает детям с тяжёлыми заболеваниями печени вовремя пройти лечение. Одной из подопечных фонда стала маленькая Саша.

История Кати и Сашеньки не оставила равнодушными наших читателей в мае Фото: из личного архива

Малышке из калининградского специализированного дома ребёнка не повезло с самого начала. Из своих 11 месяцев жизни 9 девочка провела в больницах. Ей была необходима операция по пересадке печени - от этого зависела ее жизнь. Обычно за тяжелобольных детей сражаются мамы и папы, но Саша боролась совсем одна.

А потом Саше повезло. Историю о сборе средств на операцию на сайте фонда “Жизнь как чудо” прочитала Екатерина Демидова. И поняла - нельзя оставлять кроху одну в чужих больничных стенах. Так у Саши появились мама, папа и три старших брата. А вскоре для девочки нашелся и донор печени.

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