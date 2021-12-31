Диетолог Соломатина рекомендовала есть красную икру не бутербродами, а ложками

Лучше икру есть не бутербродами, а ложками. Ложечку икры в день можно практически ежедневно. Ну, в праздник можно две ложечки Фото: Shutterstock

Все меньше времени остается до новогоднего застолья — счет идет на часы. Главным деликатесом праздника традиционно является красная икра. Чем полезен этот продукт?

- В красной икре высокая концентрация питательных веществ, поэтому ее традиционно приносят в больницы выздоравливающим, — рассказала kp.ru врач-диетолог Елена Соломатина. — Главная составляющая икры - белок, причем, легко усваиваемый. В отличие, например, от белка в говядине. Мясо должно перевариться в желудке, только после этого из продукта выделяется белок. Но в процессе переваривания образуются токсичные соединения. В случае с икрой такого не происходит.

Кроме того, икра богата Омега-3 жирными кислотами. А это и противовоспалительный компонент, и антидепрессант. Эти кислоты необходимы для нормализации уровня холестерина, они антагонисты «плохого холестерина», который несет ответственность за атеросклероз и сопутствующие заболевания — инфаркты, инсульты, гипертонию. Так что икра рекомендуется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Да, в икре много природного холестерина, как, например, и в креветках, и в яичном желтке. Но омега-3 жирные кислоты плюс лецитин, который также есть в икре, не дают этому холестерину нанести вред нашим сосудам. Одно время куриные яйца и красную икру вычеркивали из диет, но сейчас эти продукты реабилитированы.

Красная икра улучшает и передачу нервных импульсов. Точность движений, четкость выражения мысли, концентрация внимания — всему этому способствует ацетилхолин, это производная от имеющихся в икре соединений. Кроме того, он необходим для нормального функционирования печени. Если печень плохо работает, то будет вырабатываться плохой холестерин. Его наличие зависит в большей степени именно от работы печени, а не от еды.

Далее — витамин «D». Если раньше его применяли исключительно для формирования костной системы, чтобы у детей не было рахита, то сейчас исследования показали что нехватка этого витамина приводит и к депрессии. А еще он необходим как иммуномодулятор. Вот почему в свете нынешнего распространения ковида необходимо профилактически принимать этот витамин. У жителей нашей страны он в большом дефиците — из-за нехватки солнца и свежих морепродуктов. А в икре он содержится.

- А есть ли в икре что-нибудь вредное для организма?

- В икре, даже слабосоленой, достаточно много соли. Она связывает воду, повышает давление. Поэтому икру, даже если материальное положение позволяет, не стоит есть в большом количестве. Возможно наличие опасных консервантов — бензата натрия, уротропина. Последний негативно влияет на почки, он запрещен, но если икра производится в кустарных условиях, то могут и добавить. И еще не надо забывать, что икра — это аллергенный продукт, так что может быть и индивидуальная непереносимость.

- Сколько бутербродов в день нормально для здорового человека?

- Лучше икру есть не бутербродами, а ложками. Чайными. Ложечку икры в день можно практически ежедневно. Ну, в праздник можно две ложечки. Только лучше не накладывать ее на бутерброд: белый хлеб с маслицем — это дополнительная нагрузка на организм. В масле много холестерина, а белый хлеб повышает уровень глюкозы в крови, которая затем превращается в жир. Так что лучше для организма есть икру из половинок сваренного куриного яйца.

- Сейчас в продаже появилось много имитированной икры. В ней хоть что-то полезное есть?

- Ее изготавливают из водорослей, следовательно, она приобретает свойства водорослей. Если не учитывать разные красители, усилители и что еще могут добавлять при изготовлении имитированной икры, то это продукт не вредный, он значительно менее калорийный, чем натуральная икра.

В искусственной икре, поскольку она производится из водорослей, имеется йод - он необходим для нормальной работы щитовидной железы. Она отвечает за то, чтобы человек был энергичным, с нормальной нервной системой. Замечено, что недостаток йода у матерей приводит к проблемам с умственным развитием детей. Взрослым это не так страшно, но все равно могут развиться когнитивные нарушения, апатия, усталость... Но надо понимать, что если есть аутоимунные заболевания щитовидки, то регулярное употребление йода может усугубить проблему. Так что нужно подходить индивидуально.

Кроме того, в водорослях есть белок. А еще есть альгинаты, это натуральные абсорбенты, которые выводит из организма соли тяжелых металлов, радионуклеиды, токсины. И плюс там есть еще антиоксиданты, есть, правда, не во всех видах водорослей, и фукоидан, который отвечает за регенерацию наших тканей.

- Имитированную икру производят еще из желатина...

- В желатине перечисленных свойств нет. Но есть другие - он, например, обеспечивает крепость наших тканей — костей, хрящей, связок, качество ногтей и волос. Так что желатин тоже достаточно полезная вещь, но это, конечно, не икра, и цена у этого продукта совсем другая, в разы дешевле.