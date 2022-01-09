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Общество9 января 2022 5:00

Министру здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко

Уважаемый Михаил Альбертович!
Источник:kp.ru
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Михаил Мурашко. Фото: Николай Галкин/ТАСС

Михаил Мурашко. Фото: Николай Галкин/ТАСС

Примите мои поздравления с 55-летием!

Российский государственный деятель, Вы посвятили свою жизнь медицине, приобрели большой профессиональный опыт и глубокие знания.

Сегодня Ваша деловая энергия и талант управленца востребованы в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Убеждён, что Ваша плодотворная деятельность послужит дальнейшему эффективному развитию системы здравоохранения на благо сохранения жизни и здоровья российских граждан.

Желаю Вам всего самого наилучшего!

Генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» С.В. Чемезов

БИЗНЕС-ПРЕСС