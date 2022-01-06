Не гонитесь за отличными оценками. Школа не для этого!

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Можно ли замучать ребенка оценками? Все ли могут учиться исключительно на отлично? Почему гонка за оценками - плохо с точки зрения медиков? И - главное - чего нужно ожидать родителям от школы? Об этом в программе "Родительский вопрос" мы беседовали с доктором медицинских наук, известным детским и подростковым психиатром Анной Портновой.

Гаджеты – зло?

- Очень много вопросов, связанных с детьми и гаджетами. Насколько гаджеты могут усугубить ситуацию у нездоровых ребят? Что делать родителям?

- Ребенок в два-три года, сидящий за планшетом или телефоном, у меня вызывает ужас. Потому что он очень сильно теряет в своем развитии.

Когда родители говорят: там же развивающие программы для него - мы должны помнить, что ребенок - это не компьютер, который должен набрать информацию и таким образом интеллектуально развиться. Это личность. Он должен развиться творчески, эмоционально. А эти качества развиваются в игре со сверстниками, с родителями, с куклами, в жизни, а не с гаджетами. Когда фантазия, воображение включаются ребенок становится гармоничной личностью. Когда его внимание суживают до гаджета он теряет в социализации, в адаптации в обществе.

Я бы не рекомендовала в дошкольном возрасте вообще давать гаджеты, пускай даже с развивающими играми. Развивать ребенка вполне можно и с помощью наглядных пособий.

- Знакомые родители дают ребенку планшет с умными и добрыми современными и советскими мультфильмы. Что в этом плохого?

- Смотря сколько мультфильмов он смотрит в день. Если это используется как кнопка для выключения ребенка, чтобы он не мешал, не путался под ногами и это занимает несколько часов в день - согласитесь, это неправильно.

- А сколько бы вы порекомендовали смотреть мультики, детские фильмы, программы?

- В зависимости от возраста. Есть рекомендации ВОЗ, есть рекомендации отечественных педагогов. В дошкольном возрасте - полчаса, максимум 40-45 минут.

С детьми тяжело, я понимаю. И писать с ними, читать гораздо сложнее, чем просто дать ему компьютерную программу.

- С другой стороны ребенок идет в школу и у всех одноклассников есть смартфон, а у него нет, родители стараются подольше оттянуть момент, когда у ребенка появится гаджет. И его просто начинают дразнить…

- Несомненно, нельзя допускать, чтобы ребенок чувствовал себя ущербным. Если у всех есть, она или он из-за этого переживает, родители должны обеспечивать ребенку в том числе и эмоциональное спокойствие. Но под контролем. Если сидение в TikTok мешает ребенку делать уроки, значит, нужно вместе с ребенком составить расписание так, чтобы он делал уроки без гаджета под рукой. И обговорить какие будут поощрения за то, что он все сделал вовремя, а какие будут наказания за невыполненные задания.

Бывает такое непоследовательное воспитание. Сегодня разрешили сидеть до ночи, не сделав уроки, играть, а на завтра родители вдруг вспоминают, что, он не прочел нужную книгу и отбирают гаджет.

О том, почему дети плохо учатся

- То, что ребенок стабильно плохо учится – это медицинское, психиатрическое отклонение?

- Я вижу две больших группы причин школьной неуспешности. Во-первых, и это более частая причина, проблема не в ребенке, а в системе образования. Мне хочется сказать учителям: так ведите уроки так, чтобы детям было интересно. У нас система такого фронтального обучения, когда учитель - ментор, дети - солдатики, выполняют задания.

Другая причина может быть в том, что у всех детей разные возможности. Возможно, у ребенка способности не очень высокие. И требовать от него слишком хороших результатов жестоко. Он учится как может. Для этого я бы советовала провести психодиагностику у специалиста, чтобы оценить когнитивные функции - внимание, память, мышление и так далее. И тогда станет ясно, может он тянуть программу. Если тянет на тройки, может быть, и очень хорошо.

- В современной школе не все когнитивные функции развивают. Например, очень слабая музыка. Рисования мало. А у человека может быть колоссальный потенциал в этих областях. Танцев нет вообще. Может ли такое тестирование выявить эти способности?

- Конечно, может. Я за безоценочную систему в школе. Многие страны переходят на эту систему. У меня была одна пациентка - пограничная. Она в первом-втором классе не смогла тянуть программу. У нее нет умственной отсталости, но она прямо на границе такого состояния. Что сделала мама? Уехала к родственникам в Грузию. А в Грузии безоценочная система. Девочка веселая, творческая, успешная в этих предметах - танцах. И она стала прекрасно себя чувствовать в этой среде.

- И она стала отличницей?

- Давайте вообще отойдем от слова «отличница». Отличники - это отдельный разговор. Синдром отличника - это тоже беда. Я думаю, что задача школы не «ковать отличников», а сделать так, чтобы человек был успешен, счастлив. В школе ребенку должно быть хорошо. Тогда не будет многих отклонений, даже если есть какие-то заболевания, они не будут вызывать комплексы.

- Я бы дала такой совет: не ставьте учебу во главе угла успешности ребенка. Не требуйте от него пятерок тогда, когда он не тянет программу. Более важно, чтобы ребенок вырос спокойным, уверенным в себе, веселым, счастливым, а не издерганным, измученными четверочником или пятерочником. Добиваются успехов в жизни не те, кто хорошо из последних сил учился в школе на отлично, а те, кто уверен в себе, умеет выбирать, отделять важное от неважного. Понимать и выражать себя.

Вопросы от слушателей Радио «КП»

Первый возрастной кризис

Светлана, Красноярск:

- Мальчику 2,9 года. Никогда не капризничал, а сейчас если что-то не так, он падает на пол и дрыгает ножками. Это изъян воспитания или это неврологическое что-то?

- Не думаю, что это неврологическое. Мы знаем, что есть возрастные кризисы - подростковый, кризис среднего возраста. Но есть в детском возрасте кризис 3,5 года, когда ребенок начинает себя осознавать отдельным существом от матери, требует автономии. У него еще не очень хорошо развита речь, не всегда его понимают окружающие. И он таким образом болезненно реагирует на это непонимание, у него конфликт с окружающей средой. Ничего страшного, как правило, большинство детей от 2,5 до 4 лет, так себя ведут делают.

- Как реагировать на это?

- Если это случилось в публичном месте, не переживать и не стесняться. Не стараться скорее убежать со своим ребенком. Ребенок всегда делает это для того, чтобы привлечь внимание, чтобы добиться чего-то своего. Потому что других приемлемых способов добиваться своего у него еще нет. Есть такой термин - негативное подкрепление, когда вы не обращаете внимание на плохое поведение. Но когда ребенок сам успокаивается, вы сразу его хвалите, целуете, обнимаете и что-то даете ему хорошее, поощряете.

Я бы советовала стараться сдерживать себя и не реагировать на его истерики.

Не хочет помогать по дому

Александра Николаевна, Волгоградская область:

- Внучке 11 лет, учится в четвертом классе. Она очень нервный ребенок. Было все нормально до школы, а потом началось. Когда стали к ней предъявлять требования, что надо учиться. У нее лени очень много.

- В чем выражается, что она нервный ребенок?

- Она требует с истерикой, чтобы ей помогли с домашним заданием. И с уборкой дома то же самое. До истерики иногда доходит, если надо пропылесосить.

- Упрямый ребенок - это неплохо. Упрямство - это то качество, которое поможет в будущем ребенку преодолевать сложности. Другое дело, что это представляет какие-то неудобства родителям. Я бы рекомендовала все-таки пересмотреть свой педагогический подход, разобраться почему она так реагирует на занятия с ней. Попробовать, чтобы кто-то другой с ней делал уроки, если есть такая возможность, посторонний человек. Может быть, нанять студента или попросить учительницу после уроков заниматься на продленке. Тогда конфликтная ситуация из дома будет вынесена.

С другой стороны, пылесосить мало кто любит, я думаю, даже мы с вами не очень это любим делать. Поэтому нужно сделать так, чтобы девочке было интересно пропылесосить и потом получить какую-то награду, поощрение.

Воспитание - это сочетание кнута и пряника. Кнут - в переносном смысле слова, прошу учесть. Я против физических наказаний.

И пересмотреть расписание ребенка. Может быть, нагрузка, которая ей предъявляется, выше ее способностей, возможностей. Особенно если дети перегружены дополнительными занятиями - танцами, английским, шахматами. Она еще в четвертом классе, она маленькая. Ей и играть нужно.

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