Искусственно обесценивали газ, балуя автолюбителей: что было не так с ценами на топливо в Казахстане

Толчком к бунту в Казахстане стало повышение цены на газ. Фото: REUTERS

Как нас учили на уроках истории, у любого серьезного конфликта есть причина и повод. С причинами бунта в Казахстане сейчас разбираются политологи и прочие эксперты: бедность, кумовство, коррупция и т. д. А поводом стало двукратное повышение цены на газ в начале января - именно после этого люди вышли на улицы.

Почему до этого газ не дорожал так сильно и зачем власти решили «отпустить» цены, распахнув ящик Пандоры? Отвечаем на главные вопросы о казахстанском газе, который полыхнул так, что теперь весь мир смотрит на это пламя с ужасом.

1. Какой была стоимость раньше?

Цену на сжиженный углеводородный газ в Казахстане много лет регулировало государство. Для каждого региона правительство определяло свою цену, но в среднем по стране в конце 2021 года литр сжиженного газа стоил 60 тенге (10 рублей). Бензин – 203 тенге (35 рублей).

Газ в Казахстане оставался чуть ли не самым дешевым в мире, а власти платили производителям субсидии, чтобы они не торговали «голубым топливом» себе в убыток. По данным Международного валютного фонда, на топливные субсидии в 2019 году власти Казахстана направили $13 млрд.

Можно сказать, власти в какой-то мере разбаловали автомобилистов: даже дорогие машины состоятельные казахстанцы переводят на газ. Не меньше половины машин в Казахстане сейчас ездят именно на «голубом топливе».

2. Почему отменили регулирование?

Казахстанские эксперты и политики вечно сетовали, что из-за искусственно низких цен местные нефтегазовые компании теряют прибыль. Поэтому они платят меньше налогов, вкладывают мало денег в модернизацию производства, используют старое изношенное оборудование. Поэтому еще в прошлом году власти Казахстана объявили, что с 1 января 2022-го цены будут формироваться «рыночным путем» на торгах. Где их и покупают автозаправочные станции.

- Понятно, что нельзя все время удерживать цены на субсидиях и они должны быть повышены. Но надо было сделать это по-умному, мягко, плавно, с учетом социального фактора, - рассказал в эфире радио «КП» Михаил Беляев, кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований.

В результате все получилось совсем не мягко и не плавно: едва цену «отпустили», она сразу же подскочила вдвое – в среднем до 120 тенге. Первыми возмутились жители города Жанаозен на юго-западе Казахстана: 2 января сотни водителей вышли к мэрии и перекрыли дорогу, протестуя против роста цен на газ. Следом взбунтовались и другие города.

- Это чисто механистический подход к экономике: вот нам надо в два раза повысить цены - давайте и повысим их в два раза. При этом исключаются возможные реакции людей, учет политической ситуации, - говорит Михаил Беляев.

3. Много это или мало – 120 тенге?

Вообще-то это все равно очень мало. 120 тенге – это 21 рубль. По данным аналитиков Globalpetrolprices, при такой цене Казахстан занимал четвертое место в мире по дешевизне природного газа – после Алжира, Анголы и Саудовской Аравии. В России литр газа стоит около 30 рублей, а средняя цена в мире в переводе на наши деньги - 58 рублей. Самый дорогой, кстати, в Швеции – 105 рублей.

Но рост в два раза за один день – это все-таки сильно.

4. Что теперь будет с ценами на газ в Казахстане?

Власти Казахстана 6 января установило в стране предельные цены на газ - то есть максимальную стоимость снова станет регулировать государство. Как и прежде, для каждого региона цена будет своя: она будет варьироваться от 50 до 75 тенге за литр. То есть средняя стоимость останется примерно на прошлогоднем уровне: 60-65 тенге.

Пока ограничение ввели на полгода. Что будет дальше, пока непонятно. Ясно одно: просто отпускать цены в свободное плавание нельзя. Либо их продолжат их субсидировать со всеми вытекающими (см. пункт 2), либо начнут поднимать, но медленно. Иначе через полгода может повториться ситуация, которую мы с грустью наблюдаем сейчас.

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