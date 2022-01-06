Правительство Казахстана ограничило цены на сжиженный газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Казахстана на полгода установило предельные цены на розничную реализацию сжиженного газа для заправки автотранспорта на АЗС.

Цены на сжиженный газ в разных регионах республики будут варьироваться от 50 до 75 тенге за литр. «Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана», - говорится в заявлении правительства Казахстана.

Предельные цены на реализацию дизельного топлива установлены в разных регионах республики от 230 тенге до 260 тенге за литр. Согласно приведенным данным, установлены следующие предельные цены на розничную реализацию бензина с учетом налога на добавленную стоимость: марка АИ-80 будет реализовываться по 89 тенге за литр; марки АИ-92 и АИ-93 - 182 тенге за литр; марка АИ-95 - 215 тенге за литр.

Правительство Казахстана также сроком на 180 дней ввело мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги, а также на шесть месяцев запретило вывоз за рубеж крупного и мелкого скота для стабилизации цен на мясо.

Напомним, ранее правительство республики приняло решение перенести реализацию сжиженного газа через электронную площадку на год, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил на полгода ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Кроме того, глава государства поручил рассмотреть необходимость для моратория на повышение коммунальных тарифов для граждан.