Мать Новака Джоковича пожаловалась на бесчеловечные условия содержания теннисиста в Австралии

Родители Новака Джоковича, Дияна и Срджан, провели пресс-конференцию в поддержку сына. Фото: REUTERS

Дияна Джокович, мать первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, рассказала, что ее сын находится в карантинном отеле Австралии практически в нечеловеческих условиях. Об этом она заявила во время пресс-конференции, состоявшейся в столице Сербии, Белграде.

По словам Дияны, она недолго пообщалась с сыном по телефону, и услышанное повергло ее в шок.

– Я чувствую себя ужасно со вчерашнего дня – последние 24 часа, что они держат его в заключении. Это просто несправедливо. Это не по-человечески. Там так грязно, а еда такая ужасная, но ему не хотят давать шанса переехать в какую-нибудь лучшую гостиницу или дом, который он уже арендовал, – приводит журналисты слова матери спортсмена.

По информации издания, отель в Мельбурне, в котором разместили Джоковича, ранее служил карантинным учреждением для больных коронавирусом, а теперь действительно используется в качестве альтернативного места для содержания под стражей для беженцев.

Проблемы с пребыванием на территории Австралии у теннисиста возникли после того, как власти заявили об аннулировании его визы из-за того, что она не предполагает внесения в нее данных о медотводе от вакцинации.

Адвокаты Джоковича обратились за судебной отменой решения властей Австралии аннулировать въездную визу спортсмена. Предполагается, что вопрос о пребывании первой ракетки мира на территории Зеленого континента будет решен в понедельник, 10 января.

В Сербии проблемы теннисиста поспешили окрестить «политическим преследованием», а МИД страны выразил послу Австралии устный протест, передает CNN.

Известно, что у Джоковича в июне был положительный тест на коронавирус, с тех пор ни о его повторном заражении, ни о вакцинации никто ничего не слышал. Сам он неоднократно высказывался против прививок.