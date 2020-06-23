2020-06-23T15:25:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус у Новака Джоковича: что известно о состоянии здоровья первой ракетки мира

У Новака Джоковича подтвердился коронавирус. Рассказываем, что известно о его состоянии здоровья
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Коронавирус у Новака ДжоковичаКоронавирус у Новака ДжоковичаФото: Instagram.com
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У сербского теннисиста Новака Джоковича подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Об этом первая ракетка мира сообщил сам.

Супруга спортсмена и его дети также сдали тест на коронавирус. Анализ детей показал отрицательный результат, но инфицированной оказалась жена теннисиста.

Ранее издание Blic сообщало об еще одном случае заражения коронавирусом на выставочном турнире Adria Tour, организованном Джоковичем. Положительный тест сдал пятилетний мальчик, внук владельца ресторана «Нико», где теннисисты проводили вечеринке в честь старта турнира.

Незадолго до этого не состоялся финал турнира, поскольку COVID-19 заразился болгарин Григор Димитров. Позже стало известно заражении тренеров Димитрова и Джоковича.

Австралийский теннисист Ник Кирьос ранее раскритиковал Джоковича за организацию выставочного турнира Adria Tour в период коронавирусной инфекции. «Проводить выставочные турниры в такое время — совершенно тупое решение. Всем скорейшего выздоровления, но теперь вы знаете, что происходит, если не соблюдаются медицинские протоколы. Это не шутки», — написал он на своей странице в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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