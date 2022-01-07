Андрею Сердюкову хорошо известна специфика Казахстана. Фото: пресс-служба МО РФ

Генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков родился в поселке Углегорский Тацинского района Ростовской области, от которого несколько часов на машине до границы с Казахстаном. Так что ему хорошо известна специфика региона, в том числе особенности отношений между исторически сложившимися объединениями казахов - жузами. Использование разногласий между тейпами - знакомый почерк в работе западных спецслужб. Они когда-то позволили разжечь войну в Чеченской республике.

Сердюков окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище в 1983 году. В 1983—1985 годах служил в должности командира взвода разведывательной роты 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Кировабад, АзССР). Прошел все командные должности в войсках.

Принимал участие в первой и второй операциях по восстановлению конституционного строя в Чеченской республике. Участник "марш-броска на Приштину" в Югославии в 1999 году.

В 2009 году окончил с золотой медалью Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Назначен заместителем командующего 5-й общевойсковой армией Дальневосточного военного округа (с 2010 — Восточного военного округа).

Сердюков участник операции по обеспечению безопасности референдума в Крыму весной 2014 года. Указом Президента Российской Федерации от 4 октября 2016 года назначен командующим Воздушно-десантными войсками. С апреля по сентябрь 2019 командовал российским контингентом в Сирии.

Герой Российской Федерации, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 3 и 4 степени, ордена «Мужества» и «Александра Невского» в мае 2017 года включен в санкционный список Украины. За спиной генерал-полковника более 200 прыжков с парашютом, является членом редакционной коллегии журнала «Военная мысль».

Группировку ОДКБ в Казахстане возглавил боевой военачальник, который с честью прошел все военные конфликты современности, в которых принимали участие наши миротворцы. Да и подчиненные под стать командиру: как сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков все военнослужащие российского контингента «прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт».

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