Миротворцы не пойдут на улицы городов Казахстана — это не их задача

В городах Казахстана будет будут наводить порядок вооруженные силы этой страны. Фото: REUTERS

Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках миссии Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает официальный представитель МИД Мария Захарова.

- Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле, — говорится в сообщении секретариата ОДКБ.

Кроме российских военных в состав миротворческой миссии вошли вооруженные силы еще четырех стран договора - Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

Мандат ОДКБ предполагает вмешательство в трех ситуациях: от внешних военно-политических агрессоров, от международных террористов (что и определил президент Казахстана господин Токаев) и от природных катастроф крупного масштаба, отмечает политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

- Задача миротворцев – защищать объекты, например, тот же Байконур, откуда взлетают космические корабли. И все объекты, которые связаны с оружием и топливом.

При этом политолог обращает внимание, что наведением порядка миротворцы заниматься не будут — это работа местных служб:

- Все, что требуется для наведения внутреннего порядка, будут осуществлять уже только казахские силовики. Это именно их задача – обеспечить правопорядок на улицах своих городов.

То, что происходит сейчас в Казахстане — это не что иное, как цветная революция, говорит Баширов:

- Мы это видим по тому, как включились в комментарии другие «эксперты» по переворотам - господин Ходорковский дал свою оценку, Саакашвили назвал это борьбой за свободу, беглый банкир Аблязов создал в Киеве штаб координации и оттуда управляет группами боевиков. Это заранее скоординированная, организованная акция.

Бунты и беспорядки в Казахстане — это «попытка попробовать нас на зуб» и намеренное пересечение тех самых «красных линий».

- Эти «красные линии» почему-то все рассматривали только на Украине и в Белоруссии, а оказалось, что наши «коллеги» нам это приготовили в Казахстане. В Средней Азии очень активно работают неправительственные организации, которые финансируются западными фондами. Какую-то косвенную роль играла и Турция, но думаю, что они непричастны к организации вот этих действий.

А погромы, грабежи и убийства начались потому что к политическим протестующим начали подключился криминал, говорит политолог. Тем не менее, все зачинщики рано или поздно будут вычислены — механизмы все отработаны на несанкционированных митингах в Москве и в Белоруссии.

Что касается действий власти, то, как отметил Марат Баширов, Касым-Жомарт Токаев учел опыт других переворотов.

- Отставка правительства, заморозка цен, демонстрируют решимость президента. В подобных ситуациях многие главы бежали из своих государств (вспомним того же Януковича). Господин Токаев с первых же дней начал очень решительно принимать действия. С этой точки зрения он, конечно, пока эту повестку выигрывает. Вот что будет дальше происходить, посмотрим. Его задача сейчас – не допустить кровопролития. Именно поэтому силовики чаще блокируют бунтующих, нежели оказывают какое-то вооруженное сопротивление или подавление.

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