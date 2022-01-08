Что будет с российским рублем и ценой на нефть из-за беспорядков в Казахстане

Кризис в Казахстане не сильно повлиял на курс рубля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сложно оценить то, что еще не закончилось. Кризис в Казахстане только начался. К чему конкретно он приведет, сказать пока сложно. Борьба с погромщиками еще продолжается. Но попробуем оценить, какие последствия во всей этой ситуации могут быть для российской экономики.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Как ни парадоксально, на наш главный экспортный продукт ситуация в соседней стране влияет положительно. Нефть с начала года сильно растет. Так всегда бывает, когда происходит вооруженный конфликт в той или иной нефтеносной стране. А Казахстан – хоть и второстепенный, но тоже важный игрок на этом рынке. Хотя власти республики утверждают, что и добыча, и транспортировка нефти и газа идут в штатном режиме, у зарубежных инвесторов нет в этом полной уверенности. Поэтому котировки углеводородов на бирже растут. К примеру, нефть всего за неделю выросла почти на 6% - до $82 за баррель. Значит, доходы российской казны от этого вырастут.

- В 2022 году социальные протесты по всему миру будут продолжаться. И Казахстан – это первая ласточка. В условиях нестабильности цены на нефть могут расти дальше. Не исключу, что в этом году мы увидим $90 (или даже $100) за баррель, - считает Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, президент Столыпинского клуба.

КУРС РУБЛЯ

Профессиональные инвесторы (а именно от них зависит стоимость любых активов на биржах) рассуждают следующим образом. Если в одной из самых близких России постсоветских стран происходит попытка госпереворота, значит есть опасность и для самой России. В случае смены власти экономические отношения между двумя союзниками могут ухудшиться. Вот рубль на бирже в первые дни протестов и пошел вниз. Тем не менее, это была первая эмоциональная реакция. Как только появилось больше ясности и стало понятно, что власти Казахстана берут ситуацию под контроль, началось обратное движение. Рубль стал отыгрывать потери. Укрепился с 77 до 75,5 за доллар.

- Колебания на эмоциях могут быть любые. Но экономических причин для просадки рубля пока особо не наблюдаю, - считает Евгений Коган.

По его мнению, в ближайшие месяцы курс нашей валюты может пойти еще выше – до 71 – 72 рубля за доллар. Это может произойти на фоне дальнейшего увеличения цен на нефть.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

У РФ и РК много совместных проектов в разных сферах. Добыча и транспортировка нефти, урановые рудники, «Байконур». Плюс множество торговых сетей, мобильных операторов и цифровых компаний работают в республике. Частично их работа сейчас приостановлена. Но поскольку основные проблемы сейчас только в Алматы и некоторых областных центрах, а не по всей стране, то убытки не такие большие. Кроме того, смена власти Казахстану, похоже, не грозит. Президент Токаев пообещал, что иностранным инвесторам беспокоиться не очень. Да и военная помощь, отправленная российским коллегой, что называется, обязывает бережнее относиться к российским инвесторам.

Был риск, что могут быть задеты транспортные цепочки. Через Казахстан идут некоторые грузы, например, из Китая. Но на них погромы в бывшей столице республики не отразились. Алматы находится на самом юге страны, на границе с Киргизией. Сколь-либо значимых для российской экономики транзитных путей там не проходит. В остальных частях Казахстана ситуация уже более-менее спокойная.

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