Нефть, уран и поднятая целина: Чем дорог миру Казахстан

Важнейшую часть экспорта Казахстана составляют радиоактивные ископаемые. Фото: REUTERS

События в Казахстане вызвали всплеск интереса к этой бывшей советской республике. На фоне остальных на постсоветском пространстве дела там, судя по экономическим таблицам, шли достаточно неплохо. В целом, Казахстан уступал только России.

Какое-то время даже говорили о «казахском экономическом чуде»…

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ну, это перебор, - сказал ранее kp.ru замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. - Скорее, сочетание более или менее приличной экономики, основанной на природных ресурсах, с грамотным пиаром. Успехи значительно скромнее, чем это пытаются показать.

Политтехнологи, работавшие на власти Казахстана, пытались убедить мир в том, что страна активно развивает наукоемкие продукты. Однако структура экспорта говорит об обратном. Что же дает миру Казахстан?

1. Нефть. Это главный продукт экономики Казахстана. Страна занимает 11-е место в мире по величине разведанных запасов нефти и природного газа — 6,1 млрд тонн. Три нефтеперерабатывающих завода не справляются с имеющимися объемами, поэтому большая часть природного богатства уходит на экспорт. Сырая нефть составляет примерно половину всего товарного экспорта Казахстана — в 2020 г. на нее пришлось $23,7 млрд из $47 млрд. Главным получателем сырья является Россия. Казахстан в мировых лидерах и по запасам газа, основным экспортером является Китай.

Нефть. Это главный продукт экономики Казахстана. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Казахстан является и крупным экспортером медной руды, меди и изделий из нее. В 2020 г. этой группы товаров было продано на $4,25 млрд. Почти вся она уходит в Китай.

3. На третьем месте — сталь и другие ферросплавы, то есть, продукция, содержащая железо. Сюда относится и прокат. В 2020 г. экспорт в этой группе составил $3,18 млрд. Основные получатели этой продукции — Россия и Китай. Металлургия стала активно развиваться в Казахстане после Великой Отечественной войны, по сути, она и заложила индустриальный потенциал республики. Сюда приезжало множество специалистов и преподавателей технических вузов из России. Сейчас этот когда-то мощный кадровый фундамент заметно расшатан — немалая часть русскоязычного населения покинула страну.

4. Важнейшую часть экспорта Казахстана составляют радиоактивные ископаемые. В частности уран. Казахстан обладает 12% мировых запасов природного урана и занимает первое место в мире по его экспорту. В 2020 г. этот показатель составил $1,71 млрд.

Казахстан обладает 12% мировых запасов природного урана и занимает первое место в мире по его экспорту. Фото: REUTERS

5. И замыкает пятерку лидеров экспорта пшеница и другие сельхозпродукты. Но проблема в том, что эта группа экспортных товаров отличается непостоянством. Периодически зерна не хватает самой республике — тогда экспорт ограничивают, а то и вовсе прикрывают. В благоприятные же годы по казахстанским источникам от агроэкспорта страна получала порядка $3 млрд — сопоставимо с ценами за сталь и ферросплавы.

Целинные земли Казахстана стали засевать в середине 50-х, урожайность была невысокой, не сравнить с южными регионами России, но за счет больших площадей посевов стали снимать большие урожаи. Вклад целины в начале 60-х доходил почти до половины от общего объема собранного зерна. Освоение целины стало без преувеличения трудовым подвигом советского (прежде всего русского) народа. Особо отличившимся на этом поприще вручали медаль, которая так и называлась: «За освоение целинных земель».