Россия и Китай? Или турки с британцами: Кто на самом деле влияет на Казахстан

Казахстан - молодое государство, независимой республике - всего 30 лет. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Казахстан вышел из Советского Союза лакомым куском, на который все хотели влиять. Не случайно за последние 10 лет в эту республику пришло инвестиций на $250 млрд. Из всего СНГ больше — только в Россию. А в Центральной Азии и вовсе Казахстан — безоговорочный лидер.

Чьи же главные интересы сошлись сегодня на Казахстане? Ведь из итого и можно делать вывод - кому выгодно страну поджигать, а кому - пожар в ней тушить, защищать.

Политолог и автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов сделал для kp.ru расклад - кто и как влияет на Казахстан.

США

Те, кого мы называем «Западом», очень заинтересованы в том, чтобы эксплуатировать недра Казахстана. Там есть нефть, газ, на него приходится 42% от мировой добычи урана. За эту руду прямая конкуренция у нас и американцев.

Геополитическое положение дает «хозяину» Казахстана стратегическое преимущество во всей Центральной Азии. Там хороший рельеф - не много гор, степи. Это удобная территория для контроля военных целей всего региона. До сих пор там не было военных баз США, но они об этом мечтают. Потому что это удобнее, чем в той же Киргизии, где раньше у США были сразу две базы.

Это сейчас не главная их цель, но желанная. Нет боевых действий в Афганистане, а интересы в Ираке и в Сирии американцы пока могут обеспечивать через Европу и Саудовскую Аравию.

Европа

Европе нужны недра Казахстана и энергетика. Не случайно именно европейские компании больше других вкладываются в страну. Из всех 17 миллиардов долларов инвестиций, которые пришли туда в 2020 году, $5,1 млрд (это 30,1% от общего объема) потратила британо-голландская Shell.

А ведь есть еще компании из Италии, Германии и других стран Европы.

Китай

С торговой точки зрения Казахстан Китаю не очень интересен — небольшая численность населения (около 20 миллионов человек). Им в первую очередь нужен доступ на территорию. Транзит, во время которого еще и что-то продается.

Именно через Казахстан идет Новый Шелковый путь. Это сухопутный маршрут, который свяжет Китай с Европой и в два раза сократит срок доставки грузов и пассажиров.

Кроме того, Казахстан – это выход на Каспий. А оттуда через Волгу - по европейской России.

Нельзя забывать, что у Китая с Казахстаном еще и газовые контракты. Они тоже дорогого стоят.

Россия

Россия инвестировала в Казахстан больше, чем в любую другую республику бывшего СССР - 11 миллиардов долларов. Но главный наш интерес, как известно — не деньги, а люди. В Казахстане русских — почти 3,5 миллиона человек. Их мы бросить не можем. Кроме того, почти всё население страны, за исключением совсем уж редких деревень понимает и говорит на русском.

Нельзя забывать и то, что Казахстан граничит с нашими 13 регионами — 7,5 тысяч километров границы. Которой фактически нет — степь. Так что вопрос безопасности — тоже важен.

Россия и Казахстан вместе входят в Таможенный союз. Через автомобильные и железные дороги идет огромное количество перевозок. Они, слава богу, контролируются.

Также Казахстан закупает у России электричество.

Турция

Главный интерес Турции — геополитика. У них даже есть «Организация тюркских государств». Эрдоган мечтает создать Великий Туран, где Казахстану отведена очень важная роль.

И с нынешними протестами Турция, конечно, очень много проиграла - они серьезно вкладывались в развитие отношений с Казахстаном. И не только с военной точки зрения, но в первую очередь в создание протурецкой элиты. Тот факт, что Токаев позвал на помощь ОДКБ, а не Турцию — очень болезненный для Эрдогана удар.

В турецких газетах много аналитических статей, где рассуждают, почему так получилось, почему они проиграли борьбу за Казахстан. Но именно протурецкие одиозные фигуры были в первых рядах сегодняшнего казахского бунта. Как например, арестованный криминальный авторитет Арман Дикий. И если бы бунт удался, если бы Токаев не обратился за помощью к ОДКБ, возможно, Турция и выиграла бы борьбу за Казахстан. Если, конечно, он остался бы после этого в том виде, в котором существует сейчас.

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