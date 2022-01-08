Хроники бунта в Алма-Ате: Власть вернулась, открываются магазины, но на улицах - стрельба

На улицах у резиденции Назарбаева почти не осталось прохожих Фото: REUTERS

Власть вернулась и вошла в город как нож в масло. Грубо, жестоко, словно желая не просто привести Алма-Ату в чувство. А чтоб она запомнила эти дни навсегда.

Средневековье. Утром прохожие с ужасом толпились возле трупов. Один лежал у перекрестка, покрытый брезентом. Второй сидел в автомобиле в 100 метрах от площади. Трупы не убирали до полудня, словно демонстрируя городу: смотрите, думайте.

До этого момента матч “бунтовщики - власть” шёл с переменным успехом.

4 января в Алма-Ате, вслед за остальными восставшими казахстанскими городами и провинциями, прошла скромная демонстрация из сотни человек. Понимая, что это только начало - власти решили действовать решительно - резиновые пули, аресты, слезоточивый газ. Но не сработало. На следующее утро 10-20 тысяч злых казахов, сметая на своем пути полицию и целые войсковые части (к солдатам просто подходили, спрашивали: “Стрелять будешь?” - и те поднимали руки), захватили город.

5 января замученная мародерами Алма-Ата увидела кровавое побоище у резиденции Назарбаева. Охотничьи ружья против автоматов. Сколько же там погибло десятков человек… Там до сих пор всё в крови.

6 января казахи поняли - перебор. Запросили переговоры. На площадь пришла мирная часть протеста, всё больше люди в возрасте и с белым гигантским плакатом: “Мы не террористы, уберите армию”. Надеялись - что к ним выйдут поговорят. Такими я их и запомнил - стоят шеренгой, словно у стенки, держат плакат и поют что-то…

Господи, зачем они вышли?

Они называли мародёров мерзавцами; а тех, кто жестоко воевал с силовиками, тех, кто в бронниках окопался на улице Ташкентская, называли идиотами. Они думали, что власть сейчас выйдет к ним и заключит мир.

Так и случилось.

Только казахский спецназ, потерявший в столкновениях с бунтовщиками уже десятки своих коллег, был разозлен и видел достижение мира по-своему. Я сумел уйти, когда пулемёт БТР открыл огонь (к счастью, сначала холостыми). Потом начался ад. Впереди меня бежала мамаша с ребенком, а нас покрывало взрывами…

Когда на следующий день госканалы сообщили, что на площади были ликвидированы террористы, засевшие в здании телекомпании, я понял - там вряд ли осталось много уцелевших.

И вот утро. Фантастическая картина. Люди с белыми повязками на рукавах с демонстративным спокойствием убирают рядом с трупом мусор в мешки. По ним стреляют холостыми и командуют “Пошли вон!” Кто-то бежит. Кто-то собирает мусор дальше…

Но скоро на улицах у резиденции Назарбаева не осталось прохожих. Взрывы, выстрелы, сирены, патрули наполнили город. Власть шла по Алма-Ате грозно, стреляя во всё подряд. Но за то в четырёх кварталах от моей героически работающей гостиницы (где по вечерам баррикадируются сотни испуганных постояльцев) открылся продуктовый магазин. Где принимают - аллилуйя - кредитные карты! Видели бы вы, с каким счастьем алма-атинцы рванули туда! Осторожно оглядываясь, они перебегали улицу и устремлялись туда. И, стараясь успеть до темноты, толпились у касс, прижимая к груди гору дефицита - хлеб, молоко, сметану, пиво.

Власть пришла не с пустыми руками. Вот что радует. Но радует недолго - до комендантского часа.

Мы, окопавшиеся в гостинице, сейчас снова выключим свет, закроем шторы, и вслушиваясь в стреляющий город, будем ждать рассвета.

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