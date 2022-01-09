А где-то в Ростове, глядя на Токаева, грустит Янукович

Майдан на Украине запускали два с половиной месяца. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Можно представить, как воспринял поток новостей из Казахстана бывший президент Украины Янукович, грустящий сейчас где-то в Ростове-на-Дону: «А что, так можно было?».

Да, нужно было.

Попросить о помощи «братьев по СССР». Не отказали бы, чай не чужие. И времени для этого было – вагон, в отличии от трех коротких дней президента Токаева. Майдан же запускали, не спеша: с декабря 2013-го до февральского расстрела «Небесной сотни» прошло почти 3 месяца месяца. Все это время, власти Украины маневрировали, тянули, договаривались. В первую очередь – с Западом. Визит на Майдан мадам Нуланд с печеньем, это те самые судорожные и трусливые сигналы Януковича «цивилизованному миру» - «мы свои!» и «мы за демократию!». Хотя, в нормальной, суверенной стране, Нуланд просто посидела бы часов пять в своем самолете, да и улетела бы обратно в США. Проверочное слово «суверенной». Но это не про сегодняшнюю Украину.

Януковичу не хватило духа даже зачистить Майдан до конца. Потому что «Запад не поймет». А потом пролилась кровь и власть просто разбежалась. Кадры прорыва генпрокурора Пшонки и налоговика Клименко через погранконтроль аэропорта Борисполь до сих пор потрясают своим накалом и экспрессией. На взлетке их ждал частный самолет, деньги были переведены в западные банки заранее и больше этих липовых «отцов народа» ничего в жизни уже не волновало.

Можно в очередной раз подивиться, как обманчива внешность. Сравните монументоподобного Януковича и интеллигентного очкарика Токаева. Кто больше подходит на роль «отца нации»? Вопрос с подвохом, ответ уже известен. Один бездарно бросил свою страну, оставив ей в наследство гражданскую войну, второй – свою страну спас, причем в рамках Закона и Права. Не думаю, что Казахстану будет легко, но самой главной беды – гражданской войны, он уже избежал.

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