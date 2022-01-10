Анекдоты: Сколковские ученые сегодня испытали грабли, которые после удара по лбу исполняют веселую рождественскую мелодию

- Доктор, мне надо похудеть.

- Наконец-то вы озаботились своим здоровьем.

- Нет, у меня возник конфликт грехов.

- Как это?

- Я из-за чревоугодия не могу прелюбодействовать.

* * *

Мой друг, психолог, недавно нашел себе девушку, начал встречаться и через несколько дней в силу специальности случайно помирил ее с бывшим!

* * *

- Помнишь, я сегодня утром бегала по квартире с радостным криком: «Ура! Я наконец-то нашла ключи!!!»?

- Ну да.

- Ты не видел, куда я их после этого положила?

* * *

Лайфхак.

Если хотите выглядеть на 10 лет моложе, то называйте всем свой возраст на 15 лет старше.

* * *

По данным журнала Fоrbеs, 97% российских олигархов живут за чертой наглости.

* * *

Медведи, которые перед спячкой едят подбродившую малину, просыпаются в берлоге у бывшей.

* * *

- Ленка, ты на разных фотках вообще по-разному выглядишь!

- Да! Мы, женщины, такие! А какая больше понравилась? Есть же такая?

- Конечно! Вот эта. 2006 год.

* * *

Если дама выпила бутылку без закуси, значит, она на диете.

* * *

Народная примета. Если вы проснулись раньше будильника, значит, сегодня выходной!

* * *

Купил надувную кровать.

В инструкции на дюжине языков написано:

«Не использовать при купании».

И только на русском:

«При купании держитесь за боковые ремешки».

* * *

- Мы уже столько вместе, а я ничего о тебе не знаю.

- Так мы поэтому и вместе.

* * *

- Надо сделать робота, чтобы выдергивал сорняки и окучивал картошку на даче.

- У меня есть такой, но надо все время заправлять его водкой…

* * *

Фотомодель на съемках. Фотограф:

- А теперь, милая, изобразите на лице глубокую задумчивость. Я вам помогу: сколько будет 7 умножить на 9?

* * *

Не понимаю, почему критикуют нашу систему образования. Отдали дочку в первый класс, и уже через неделю она узнала, откуда берутся дети и как ругаться матом.