Анекдоты: Сколковские ученые сегодня испытали грабли, которые после удара по лбу исполняют веселую рождественскую мелодию

- Доктор, мне надо похудеть.
- Наконец-то вы озаботились своим здоровьем.
- Нет, у меня возник конфликт грехов.
- Как это?
- Я из-за чревоугодия не могу прелюбодействовать.
* * *
Мой друг, психолог, недавно нашел себе девушку, начал встречаться и через несколько дней в силу специальности случайно помирил ее с бывшим!
* * *
- Помнишь, я сегодня утром бегала по квартире с радостным криком: «Ура! Я наконец-то нашла ключи!!!»?
- Ну да.
- Ты не видел, куда я их после этого положила?
* * *
Лайфхак.
Если хотите выглядеть на 10 лет моложе, то называйте всем свой возраст на 15 лет старше.
* * *
По данным журнала Fоrbеs, 97% российских олигархов живут за чертой наглости.
* * *
Медведи, которые перед спячкой едят подбродившую малину, просыпаются в берлоге у бывшей.
* * *
- Ленка, ты на разных фотках вообще по-разному выглядишь!
- Да! Мы, женщины, такие! А какая больше понравилась? Есть же такая?
- Конечно! Вот эта. 2006 год.
* * *
Если дама выпила бутылку без закуси, значит, она на диете.
* * *
Народная примета. Если вы проснулись раньше будильника, значит, сегодня выходной!
* * *
Купил надувную кровать.
В инструкции на дюжине языков написано:
«Не использовать при купании».
И только на русском:
«При купании держитесь за боковые ремешки».
* * *
- Мы уже столько вместе, а я ничего о тебе не знаю.
- Так мы поэтому и вместе.
* * *
- Надо сделать робота, чтобы выдергивал сорняки и окучивал картошку на даче.
- У меня есть такой, но надо все время заправлять его водкой…
* * *
Фотомодель на съемках. Фотограф:
- А теперь, милая, изобразите на лице глубокую задумчивость. Я вам помогу: сколько будет 7 умножить на 9?
* * *
Не понимаю, почему критикуют нашу систему образования. Отдали дочку в первый класс, и уже через неделю она узнала, откуда берутся дети и как ругаться матом.